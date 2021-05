Lewis Hamilton è convinto che la vittoria nel GP di Monaco sia fuori dalla sua portata dopo una qualifica disastrosa, nella quale non è riuscito a fare meglio del settimo tempo.

Il pilota della Mercedes ha faticato ad allinearsi al ritmo di Ferrari e Red Bull nel corso delle libere ed oggi in qualifica non è mai riuscito ad inserisi nella lotta per la pole position.

Mentre Valtteri Bottas è riuscito almeno ad andare a centrare il terzo posto in griglia, Hamilton ha continuato a soffrire e dovrà scattare addirittura settimo, avendo incassato un ritardo di oltre sette decimi dalla pole di Charles Leclerc.

Forse avrebbe potuto fare qualcosina meglio se la sessione non fosse stata interrotta con qualche secondo d'anticipo quando lo stesso Leclerc è finito contro le barriere alle Piscine, provocando la bandiera rossa. Gli intermendi di Lewis comunque non erano in linea con quelli dei migliori.

"E' quasi impossibile sorpassare", ha detto Hamilton riguardo al suo settimo tempo. "A maggior ragione dalla posizione da cui partiamo noi, perché tutti vanno più o meno alla stessa velocità".

"Sabato qui è la giornata più importante e questo risultato ovviamente mette la vittoria fuori dalla nostra portata. Il risultato minimo sarà, si spera, il settimo posto. Poi vedremo se riusciremo a fare qualcosa di più".

La Mercedes ha avuto delle grosse difficoltà a portare in temperatura gli pneumatici in questo fine settimana, ma secondo Hamilton le modifiche che sono state apportate alla sua W12 rispetto a giovedì hanno addirittura peggiorato la situazione.

"Avevo pochissimo grip e questo mi ha portato a spingere oltre il limite, ma non è servito a migliorare. Valtteri è riuscito ad tirare fuori qualcosa anche da questa giornata, ma penso che sia evidente che avevamo dei problemi oggi", ha spiegato Hamilton.

