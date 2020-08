Hamilton supporta Vettel: "Visto come lavora, ha tanto carattere"

Stima. E' ciò che in queste settimane Lewis Hamilton prova per un collega, Sebastian Vettel, che sta vivendo gli ultimi mesi da pilota Ferrari cercando di dare il proprio meglio al netto di una situazione tecnica della Rossa a dir poco difficile e lontana dagli alti standard imposti dalla Casa di Maranello.

Da quando la Ferrari ha comunicato a Vettel e al mondo che il contratto del tedesco non sarebbe più stato rinnovato, Sebastian sta attraversando un momento sportivo molto difficile.

Quasi tutti i sedili per il 2021 - quelli appetibili per un 4 volte iridato - sono assegnati. In più la SF1000 non gli permette di esprimere appieno il suo talento e mettersi ulteriormente in vetrina per dimostrare di essere ancora un pilota su cui puntare in futuro.

Vettel è in trattativa con Racing Point, che dal prossimo anno diverrà Aston Martin. Eppure Sergio Perez, ossia colui che dovrebbe cedergli il posto, si sta tenendo ben stretto il sedile con ottime prestazioni, forte anche di un contratto pluriennale siglato appena pochi mesi fa.

L'inatteso supporto a Vettel è arrivato nelle ultime settimane da Lewis Hamilton. Il 6 volte iridato ha elogiato il pilota della Ferrari per la sua determinazione nella lotta con tutti i problemi mostrati sino a qui dalla SF1000.

"Ho fatto dei commenti in passato, ma ho visto la gara difficile fatta da Sebastian a Silverstone e tutto quello che posso fare è provare empatia per lui, a causa della posizione in cui si trova. Provo a essere comprensivo", ha detto Lewis.

"Anche perché non può essere una grande sensazione sentirsi dire che il tuo team non vuole continuare con te, soprattutto quando si corre per una squadra per cui dai il cuore".

"Penso che il modo in cui spinge e continua ad aiutare la squadra dimostri semplicemente il grande carattere che ha e il suo impegno nelle corse. Spero gli venga in mente qualcosa di veramente positivo per andare avanti".