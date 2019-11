Hamilton: "Sto lavorando per diventare il più grande pilota di F1"

Lewis Hamilton ha vissuto un weekend complicato ad Interlagos. Nelle fasi iniziali ha lottato per il successo contro Max Verstappen, mentre nel finale è stato penalizzato, ed ha perso il terzo gradino del podio, a seguito del contatto avvenuto con Alexander Albon.

Il sei volte campione del mondo non si è nascosto quando si è assunto tutta la responsabilità per l’incidente con il tailandese della Red Bull, ed ha affermato come il suo approccio al weekend brasiliano sia stato differente dopo la matematica certezza del titolo.

“Se analizziamo la mia ultima gara si vede che mancavo di concentrazione” ha dichiarato Hamilton nel corso della sua apparizione alle Gran Turismo World Finals a Monaco.

“Se il campionato fosse stato ancora aperto avrei conquistato il secondo posto ed i punti di questo piazzamento. Solitamente cerchi di bilanciare in momenti nei quali puoi spingere da quelli nei quali devi ragionare. Quella è stata la prima gara dove sono sempre andato al limite e vedete come l’ho conclusa …”.

“Sto ancora pagando il prezzo per quel leggero contatto, ma da questi errori si può soltanto imparare”.

Hamilton ha poi sottolineato come stia lavorando duramente per migliorarsi in ogni area e diventare il migliore pilota di F1.

“Ci sono piloti che sono cresciuti molto e sono davvero veloci nel corse delle prove ma poi non lo sono altrettanto in gara. Ci sono piloti che ancora oggi commettono molti errori e sbattono, ma hanno anche un buon passo sul giro singolo. Poi ci sono piloti bravi in frenata ed altri bravi nel gestire le gomme”.

“Ovviamente un pilota vuole avere tutte queste qualità ed io sto lavorando per diventare il più grande di tutti i tempi”.

Hamilton ha anche affermato di effettuare un reset al termine di ogni anno e di concentrarsi sui fattori che lo rendono sempre un pilota di punta.

“Cerco sempre di essere coinvolto in varie discussioni. Mi chiedo se posso essere il migliore nel corso dell’anno nella gestione gomme, o se posso aiutare il team di design per indirizzare il loro lavoro nella giusta direzione”.

“Sono sempre alla ricerca della perfezione, cerco sempre di migliorare. Nel corso degli anni ho imparato molto sui diversi stili di guida”.

“Ogni curva è differente e devi conoscere le differenti tecniche che stai utilizzando. Non puoi adottarne una solo per l’intero giro. Soltanto la pratica rende perfetti”.