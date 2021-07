Hamilton: "Positivo iniziare il weekend in questo modo"

Chiuso, si spera, il capitolo di Silverstone con la bocciatura della revisione del giudizio arrivata ieri, quest’oggi la Formula 1 ha iniziato quello che sarà l’ultimo weekend di gara prima della pausa estiva di tre settimane.

Sul tracciato dell’Hungaroring la Mercedes è tornata a fare la voce grossa in occasione delle Libere 2 quando Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno ottenuto il primo ed il secondo tempo relegando Max Verstappen al terzo posto in classifica con un gap di 3 decimi.

Il finlandese, nonostante le temperature elevate, è riuscito ad esprimersi al meglio, mentre il sette volte campione del mondo ha chiuso il turno con il crono di 1’17’’039 pagando un ritardo di appena 27 millesimi dal finlandese.

Proprio le temperature estreme hanno messo i piloti a dura prova e ad ammetterlo è stato lo stesso Lewis Hamilton.

Il portacolori della Mercedes ha ammesso di aver faticato nell’abitacolo, ma di aver anche accusato problemi di aderenza che spera possano essere risolti domani quando, stando alle previsioni, il caldo torrido dovrebbe diminuire.

“Faceva caldissimo oggi, è stata una giornata fisicamente faticosa. Tra le due sessioni abbiamo perso molto peso, credo 3 Kg, ed anche le gomme hanno sofferto e si scioglievano in pista. È stato davvero difficile trovare il bilanciamento giusto”.

“Ci troviamo in una situazione differente rispetto a quella vissuta nei precedenti appuntamenti dove abbiamo faticato con le gomme anteriori. Questa è una pista totalmente diversa con problemi diversi da affrontare. È stato interessante cercare di capire che strada prendere”.

Nonostante le difficoltà nel trovare un assetto ideale che consentisse alla W12 di garantire un buon livello di aderenza, Hamilton ha ammesso di aver vissuto una giornata positiva. Il primo ed il secondo tempo segnato dai due alfieri della Mercedes hanno fatto iniziare il weekend con il piede giusto al team ed adesso sarà fondamentale proseguire in questa direzione per avere la possibilità di sferrare l’attacco decisivo a Max in classifica.

“Le sensazioni in pista non sono state grandiose. C’è poco grip e si scivola molto a causa del surriscaldamento immediato degli pneumatici, ma siamo tutti sulla stessa barca. Vedere Valtteri e me col primo e secondo tempo è stato positivo. Vogliamo continuare a migliorare e stasera ci metteremo a studiare per migliorare ulteriormente la vettura”.

Anche Valtteri Bottas ha voluto parlare delle difficoltà patite oggi a causa delle temperature elevate, sia a livello fisico che per quanto riguarda il degrado delle coperture.

“Per noi finlandesi non è la temperatura migliore. È complicato gestire le gomme, ma non è andata molto male per noi rispetto agli altri team”.

Anche domani e domenica la Mercedes resterà in vetta alle classifiche? Bottas si è detto fiducioso, ma ha preferito non sbilanciarsi dopo la giornata odierna dato che il programma di lavoro svolto dai rivali potrebbe essere stato differente.

“Ultimamente, però, abbiamo fatto dei miglioramenti quando c’è caldo. Non penso che siamo in una brutta situazione, ma non conosciamo il lavoro che hanno fatto gli altri team oggi”.