Hamilton: "Non ho visto il rosso, imparo anche da questo"

Anche i migliori sbagliano e oggi Lewis Hamilton ha commesso un errore che gli è costato il Gran Premio d'Italia.

A Monza ormai sembrava strada spianata per il Campione del Mondo verso la 90a vittoria, ma in occasione della sosta ai box non si è accorto che la pit-lane era stata chiusa per via del regime di Safety Car appena decretato.

Scegliendo di rientrare per sostituire le gomme e tenere il primato, il pilota Mercedes si è visto recapitare 10" di Stop & Go che l'hanno spedito in fondo al gruppo non appena la gara è ripresa, in seguito alla sospensione per l'incidente della Ferrari di Charles Leclerc.

"Oggi non abbiamo fatto un buon lavoro, in particolare nel pit-stop. Sinceramente non ho visto le segnalazioni, per cui mi assumo la responsabilità dell'errore, imparerò anche da questo", ammette serenamente Hamilton, che da lì ha dato il via ad una rimonta pazzesca culminata con il raggiungimento della zona punti.

"Alla fine sono arrivato settimo e ho segnato il giro più veloce prendendo punti, il che era molto difficile se pensiamo che mi trovavo ultimo a 26" dal gruppo. Porto a casa questo risultato e va bene così, dato che Verstappen oggi si è ritirato".

Un mezzo giro a vuoto per l'inglese, che però beneficia dei problemi altrui e della pochezza mostrata dal suo compagno Bottas (solo quinto) per non perdere più di tanto in classifica di campionato.

"Oggi non è stata una grande gara, abbiamo anche avuto un po' di sfortuna. Ma quando devi scontare una penalità del genere e ti ritrovi con 26" da recuperare, non puoi far altro che provarci".

"Ciò che non ti ammazza, ti rende più forte e penso di aver compiuto una bella rimonta. Mi sono pure divertito in alcune battaglie, ma ora pensiamo già al prossimo GP".

Infine Hamilton ha un pensiero anche per il vincitore, Pierre Gasly, che oggi ha fatto un capolavoro con l'AlphaTauri.

"E' un risultato fantastico per lui, gli faccio i complimenti. E' dura essere retrocessi da un top team come la Red Bull, che oggi è riuscito a battere! Penso sia stupendo vederlo recuperare così e crescere. Sono sinceramente molto contento per lui".