Hamilton: "Nessuna speranza contro la Ferrari in Messico"

Il pilota della Mercedes ha 64 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e un podio questo fine settimana potrebbe essergli sufficiente per conquistare il titolo.

Se da una parte è consapevole di questa chance, dall'altra sa che il vantaggio che avrà la Ferrari sul lungo rettilineo di Città del Messico metterà la Mercedes in una condizione di svantaggio per la caccia alla vittoria.

Parlando della possibilità di conquistare il titolo in Messico, Hamilton ha dichiarato: "Io non sono mai stato uno che cercava di affrettare le cose".

"Valtteri ha guidato bene tutto l'anno, ha fatto un ottimo lavoro oggi e molto probabilmente farà altrettanto nelle prossime gare. Quindi ci sarà ancora da battagliare, è una lotta continua".

"Penso che il Messico possa essere la gara peggiore dell'anno per noi. Per il modo in cui è allestita la nostra vettura, sarà dura. L'anno scorso non è stata facile, anche se abbiamo vinto il titolo".

"Spero in un fine settimane migliore, ma penso che sarà molto difficile battere le Ferrari con quei lunghi rettilinei".

"Non abbiamo alcuna speranza di cavarcela su quei rettilinei, questo è certo. Anche le McLaren stanno iniziando a fare delle velocità importanti sul rettilineo e non dobbiamo dimenticare le Red Bull. Sarà difficile".

"Non penso che sarà in Messico, ma lotteremo per vincere delle altre gare".

Hamilton deve riuscire a costruirsi un margine di almeno 78 punti su Bottas dopo il GP del Messico per essere sicuro della conquista del titolo.

L'aggiunta del punto bonus per il giro veloce da quest'anno rischia quindi di avere un ruolo decisivo per chiudere i giochi o tenerli aperti fino ad Austin.

Ecco quali sono le combinazioni con cui Hamilton può conquistare il titolo in Messico:

* Se vince ed ottiene il giro più veloce, Bottas non deve fare più del quarto posto.

* Se vince e non ottiene il giro più veloce, Bottas non deve fare più del quinto posto.

* Se chiude secondo (indipendentemente dal giro veloce), Bottas deve finire ottavo o oltre.

* Se è terzo ed ottiene il giro più veloce, Bottas deve finire nono o oltre.

* Se è terzo e non ottiene il giro più veloce, Bottas deve finire decimo o oltre.

Dal canto suo, Bottas sa che ci vorrebbe un vero e proprio miracolo per permettergli di rubare il titolo ad Hamilton, ma sa anche che in Formula 1 le cose possono cambiare molto rapidamente.

"Non mi arrendo finché c'è una possibilità teorica" ha detto. "Tutto è ancora possibile, anche se devo essere realista e dire che avrei bisogno di essere molto fortunato. Questo è un dato di fatto, perché dovrei vincere tutte le gare che restano".

"E' un peccato che io sia così indietro a livello di punti rispetto a Lewis, ma è colpa mia ed è una cosa che cercherò di risolvere in futuro. Ma è dove siamo ora, quindi devo prendere una gara alla volta e vedere come andranno le cose" ha concluso.