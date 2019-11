Hamilton: "Nel 2020 voglio meno drag e più potenza"

La superiorità del motore è stata la pietra angolare dell'inizio dell'era di dominio della Mercedes in Formula 1, ma il suo vantaggio è stato piano piano eroso, con la Ferrari che ora è considerata il punto di riferimento per le prestazioni sul rettilineo.

Hamilton ha affermato di avere completa fiducia nel fatto che la Mercedes reagirà su quello che è diventato un chiaro punto debole.

"Abbiamo tempo per il prossimo anno. Penso che non sia stato un grande anno per noi in termini di sviluppo del nostro motore" ha detto.

"Penso che sia stato un momento davvero difficile per i ragazzi, che hanno lavorato duramente come sempre, ma senza trovare successo in quel reparto, come ho detto".

"Ma abbiamo avuto una grande affidabilità e speriamo che le cose rimangano così, perché è un qualcosa di cui dobbiamo essere davvero orgogliosi".

"Ovviamente, abbiamo ancora vinto il campionato costruttori, ma spingeremo per provare a ridurre il drag ed aumentare la potenza per il prossimo anno".

Hamilton ha ammesso che l'inseguimento alla Ferrari di Sebastian Vettel al secondo posto nei giri conclusivi del Gran Premio del Giappone, ha sottolineato quanto la Mercedes sia in difficoltà per quanto riguarda le prestazioni in linea retta.

Ha sottolineato che il sorpasso alla Ferrari è stato impossibile anche con il "rimorchio" del DRS e la massima potenza a disposizione, senza dimenticare che Hamilton aveva gomme più fresche.

"E' incredibile quanto siano veloci. Rende molto, molto difficile sorpassarli anche se hai il vantaggio della gomma. Ma penso che sia comunque una cosa bella, perché offre delle corse interessanti".