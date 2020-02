Hamilton miglior sportivo dell'anno: "Devo tutto a Lauda"

Nell'attesa che cominci il Mondiale 2020 Lewis Hamilton mette in bacheca il primo trofeo. A Berlino, infatti, gli è stato consegnato il Laureus come miglior sportivo dell'anno. Per il britannico si tratta del primo riconoscimento in tal senso dopo che nel 2008 aveva ricevuto quello come rivelazione dell'anno. Il premio in questione non finiva tra le mani di un pilota di F1 dal 2014, quando a trionfare ci aveva pensato Vettel.

Per la prima volta però il Laureus miglior sportivo dell'anno è stato dato, pari merito, oltre che al pilota della Mercedes anche a Lionel Messi. L'occasione è stata buona per Lewis di ritornare a parlare di Lauda ai microfoni di Sky Sports UK: " Io devo tutto a Niki, è stato fondamentale per la mia carriera. Se sono qui e ho vinto 6 titoli il merito è suo che mi ha scelto e portato in Mercedes. Spero alla sua età di essere come lui".

Il pilota britannico ha poi parlato dei suoi inizi: "Mio padre faceva 4 lavori per farmi guidare il kart. Grazie a questo suo grande sacrificio ho capito che dovevo sfruttare ogni opportunità per andare al massimo. Non mi sento appagato, si può sempre fare meglio".

Infine Hamilton ha analizzato le possibili, future, mosse di mercato: "Nel 2021 non mi aspetto molti cambiamenti. Non so quale sia il piano di Seb per il futuro. Io, invece, non andrei mai in un team dove non posso essere me stesso. Quando sono arrivato in Mercedes ho abbracciato un certo modo di lavorare e loro hanno accettato me. Qui ci sono i migliori sponsor e abbiamo vinto tutto, non vedo aspetti negativi. Ho lo stesso entusiasmo di 8 anni fa, per questo sono fiducioso".

