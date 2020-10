Hamilton: "Strategia in Q3 fondamentale per battere Bottas"

97 pole position. A tre giri veloci in qualifica per diventare il primo pilota della storia della Formula 1 a raggiungere le 100 partenze al palo, la tripla cifra.

Lewis ha colto una straordinaria pole al Gran Premio del Portogallo, su una delle piste più belle e coinvolgenti dell'intero Mondiale 2020: Portimao. Il 6 volte iridato ha portato a casa l'ennesimo grande risultato nella qualifica più bella dell'anno, battendo un incredulo Valtteri Bottas.

Il finnico, nel secondo e ultimo tentativo, ha preferito puntare sul giro secco, mentre Hamilton ha voluto fare più giri lanciati con un set di gomme Medium e questa si è rivelata la strategia vincente. Nell'ultimo tentativo Lewis ha portato a casa una pole che sembrava ormai lontana e questo la fa essere ancora più dolce.

"Una sensazione fantastica. Non posso dirvi quanto sia stata dura, c'è stato da fare a livello di guida per mettere insieme il giro", ha ammesso Hamilton al termine delle qualifiche.

"Valtteri è stato fantastico, io ho scelto di fare 3 giri per avere una possibilità di batterlo. Ala fine la mia strategia ha funzionato, sono migliorato giro dopo giro. Il team ha comunicato molto bene con noi, mettendoci davanti alla doppia alternativa".

"Le gomme medie sono difficili da mettere in temperatura, sono molto dure, ecco perché ho voluto un tentativo n più. La pista è dura e pura, in alcuni punti non vedi nemmeno dove vai, devi regolarti con il cielo".

"Davvero, una delle piste più impegnative dove abbia corso. Questo è un tracciato con asfalto molto liscio, che non fa funzionare le gomme come su altre piste. Oggi è andata meglio dei giorni precedenti, devo ringraziare anche il team per il lavoro che ha fatto".