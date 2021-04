Hamilton: la "spia" che svela i dettagli del parco chiuso

Tenere d’occhio le novità tecniche e tutto ciò che fanno le squadre rivali è uno degli aspetti chiave della Formula 1 ed è anche il motivo per cui i team ingaggiano fotografi spia per catturare primi piani delle altre auto e perché esistono regole che indicano quali tecniche e tecnologie - come le scansioni con telecamere 3D - sono effettivamente consentite.

Mentre le squadre fanno del loro meglio per mantenere segreti i propri progetti – e questo è il motivo per cui spesso si vedono i meccanici che si piazzano in blocco davanti alle monoposto sulla griglia o nei garage - c'è una parte del weekend di gara dove le cose sono più libere.

Nel parco chiuso le auto sono tenute ferme in uno spazio aperto prima delle ispezioni post-evento, e c'è poco che le squadre possano fare per tenere lontani gli occhi indiscreti.

Anche se c'è un gentleman’s agreement secondo il quale i team non scattano foto spia ravvicinate delle vetture, nulla impedisce ai piloti di avvicinarsi alle monoposto per dare un'occhiata.

Più volte Sebastian Vettel è stato visto controllare i dettagli della Mercedes, anche abbassandosi per gettare lo sguardo nelle parti sottostanti della monoposto, ed anche Lewis Hamilton è noto per avere un buon occhio per individuare i dettagli.

Generalmente si potrebbe pensare che qualsiasi informazione portata da un pilota al proprio team in queste occasioni sia di minima utilità, ma in realtà, in alcune occasioni, i piloti possono accorgersi di dettagli inestimabili che possono spingere una squadra a lavorare su un particolare in grado di fare la differenza.

Uno degli ex ingegneri della Mercedes ha ora svelato il tipo di feedback che un pilota come Hamilton può dare, e ha offerto un esempio che evidenzia l'attenzione del campione del mondo ai più piccoli dettagli.

Philipp Brandle ha lavorato sulla macchina di Hamilton fino alla fine del 2019 e, durante una recente apparizione su ServusTV durante il weekend del Gran Premio del Bahrain, è stato pieno di lodi per i suggerimenti che Hamilton ha spesso fornito alla squadra.

"Lewis è una super spia. Osserva tutto molto da vicino", ha dichiarato Brandle.

"Per esempio, una volta c'è stato un momento, prima della premiazione a podio, dove i piloti stavano bevendo un drink. Ha notato che su una tuta di un suo rivale erano presenti meno cavi ed ha capito che questo dettaglio sarebbe stato fondamentale per risparmiare peso perché realmente ogni dettaglio conta in Formula 1”.

"Così ci ha informato del fatto che l'altra squadra aveva adottato un cablaggio più corto e una spina più piccola. Lui guarda ai dettagli come questo, ed è abbiamo subito adottato questa soluzione".

Anche l'ex pilota di F1 Nico Hulkenberg ha affermato come i piloti sentano la responsabilità di tenere d'occhio qualsiasi cosa di interessante che hanno individuato sulle auto rivali in quei momenti del parco chiuso.

"Si raccolgono tutte le informazioni possibili", ha dichiarato a ServusTV. "Guardi come vengono applicate sulle altre vetture e poi le passi ai tuoi ingegneri sperando che possano farci qualcosa per rendere la tua auto più veloce".

Lewis Hamilton, Mercedes, 1° posto, sul podio con il trofeo 1 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, festeggia la vittoria sul podio 2 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 2a posizione, Lewis Hamilton, Mercedes, 1a posizione, Valtteri Bottas, Mercedes, 3a posizione e il delegato della Mercedes festeggiano sul podio 3 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 5 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 6 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, primo classificato, con i trofei 7 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, primo classificato, festeggia al Parc Ferme 8 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Auto di Lewis Hamilton, Mercedes W12, in garage 9 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, effettua un pit stop 10 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, primo classificato, sul podio con un compagno di squadra e il trofeo costruttori 11 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, primo classificato, versa Champagne sul suo compagno di squadra sul podio 12 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, viene intervistato 13 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, secondo classificato, Lewis Hamilton, Mercedes, primo classificato, e Valtteri Bottas, Mercedes, terzo classificato, sul podio 14 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, secondo classificato, e Lewis Hamilton, Mercedes, primo classificato, sul podio 15 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, primo classificato, festeggia con il team al Parc Ferme 16 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 festeggia la vittoria sul podio 17 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 1 ° posto, festeggia con la sua squadra nel Parc Ferme 18 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Il vincitore Lewis Hamilton, Mercedes in conferenza stampa 19 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes e Valtteri Bottas, Mercedes in conferenza stampa 20 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes e Valtteri Bottas, Mercedes in conferenza stampa 21 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 22 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images