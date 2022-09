F1 | Hamilton: "La Red Bull ha circa 6 o 7 decimi in tasca"

Dopo un Gran Premio del Belgio complicato, che ha visto Lewis Hamilton ritirarsi nel corso del primo giro dopo uno spettacolare contatto con Fernando Alonso e George Russell chiudere in quarta posizione, la Mercedes si è recata in Olanda con molti dubbi.

All’interno del team c’era incertezza su come avrebbe reagito l’indecifrabile W13 sull’asfalto di Zandvoort ma, a sorpresa, la monoposto del team otto volte campione del mondo si è subito trovata a proprio agio.

Al termine delle FP1 George Russell e Lewis Hamilton hanno chiuso la sessione con il primo e secondo riferimento, mentre al pomeriggio i due portacolori della Stella hanno firmato il terzo ed il quinto tempo con il sette volte iridato distante appena 72 millesimi dalla prestazione ottenuta da Charles Leclerc.

Conclusa la prima giornata di attività in pista la Mercedes dovrà confermarsi sia in qualifica che in gara, ma Russell ha ammesso come oggi ci siano stati dei segnali positivi.

“La macchina sta funzionando meglio, non c’è dubbio, ma domani sarà una qualifica combattuta. Credo che la McLaren sarà veloce così come l’Aston Martin. Siamo consapevoli che il giro secco rappresenta il nostro punto debole, ma in gara riusciremo a riscattarci”.

“Ovviamente sarà fondamentale qualificarsi in una buona posizione perché è impossibile lottare per il primo o il secondo posto se parti dalla terza fila”.

Nel corso dei minuti iniziali della sessione pomeridiana team e piloti hanno dovuto affrontare un problema insolito. Improvvisamente i monitor sono andati in tilt complicando così lo svolgimento del regolare programma di lavoro.

“È stata una sessione un po' complicata perché il monitor dei tempi non funzionava e non potevamo capire il nostro ritmo nei long run. Adesso cercheremo di raccogliere quanti più dati possibili, ma ci troviamo in una situazione relativamente buona”.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Viste le premesse è possibile che Russell possa portare nuovamente la Mercedes al vertice della classifica dei tempi al termine delle qualifiche. L’inglese ha voluto gettare acqua sul fuoco e non cedere a facili illusioni.

“Credo che quanto accaduto in Ungheria sia stato unico. I nostri rivali non sono riusciti ad esprimersi al meglio quel giorno, mentre noi abbiamo fatto un lavoro straordinario e tutto è andato per il verso giusto. Sarei scioccato se riuscissi ad ottenere la pole in Olanda, ma siamo molto vicini”.

Soddisfatto al termine della giornata odierna è parso anche Lewis Hamilton. Se a Spa l’inglese è sembrato sconsolato al venerdì, oggi a Zandvoort Lewis è tornato a sorridere.

“È stato un buon inizio di weekend e mi trovo molto più a mio agio con la macchina. Abbiamo fatto dei progressi su una pista completamente diversa da Spa. Non siamo daccapo così indietro”.

Uno dei punti deboli della Mercedes W13 è la capacità di mandare subito in temperatura le gomme, difetto che si riflette negativamente in qualifica.

“Questa pista è molto aggressiva per le gomme quindi cercheremo di sfruttare questo aspetto per mandare subito in temperatura gli pneumatici. È presto però per dire cosa potrà accadere, ma ad ogni modo siamo stati molto più vicini che in passato. Stasera lavoreremo sodo per risolvere alcuni problemi, ma se continueremo a fare progressi sarà fantastico”.

Prima di congedarsi dai microfoni, Hamilton ha voluto parlare del venerdì complicato vissuto da Verstappen.

“Ha avuto una giornata un po' difficile ed ha perso gran parte della prima sessione, ma la Red Bull ha circa sei o sette decimi in tasca, quindi sarà relativamente facile per loro”.