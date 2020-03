Hamilton: "Il DAS è frutto del nostro cambio di mentalità"

La Formula 1 si appresta ad affrontare l'ultima stagione con l'attuale regolamento tecnico, con cui i progettisti hanno disegnato le monoposto 2020 che prenderanno parte al Mondiale che inizierà la prossima settimana a Melbourne, con il Gran Premio d'Australia. Coronavirus permettendo.

La maggior parte delle squadre ha optato per un'evoluzione della monoposto precedente, così come ha fatto per esempio la Ferrari. Altri, invece, hanno preferito adottare approcci molto più spinti, rischiosi. Mercedes, ad esempio, era in possesso della monoposto che ha vinto gli ultimi 2 titoli, la W10, ma ha comunque deciso di prendere una strada diversa.

La W11, già nella prima settimana di test pre-stagionali a Barcellona, è stata al centro dell'attenzione non solo per i migliori tempi ottenuti, ma anche - se non soprattutto - per il DAS, il Dual Axes System implementato sulla nuova Freccia d'Argento.

Il nuovo sistema che permette di modificare la convergenza delle ruote anteriori della W11 è stato montato sulla monoposto ed è frutto delle continue ricerche e innovazioni che Mercedes ha deciso di studiare, sperimentare e proporre da due anni a questa parte. Una filosofia rischiosa, ma che nel 2019 ha dato i suoi frutti e che potrebbe darne ancora quest'anno.

"Sono genuinamente orgoglioso dei ragazzi", ha affermato Lewis Hamilton parlando del DAS, ma non solo. "Credo che la nostra mentalità continui a far progressi e a migliorare. Nel corso degli anni abbiamo avuto la mente sempre più aperta. Sai, gli ingegneri spesso hanno una mente rigida, chiusa. Sono abituati a fare le stesse cose fatte in passato in modo sicuro e affidabile, perché quello che hanno fatto ha funzionato già in passato":

"Così negli ultimi due anni hanno spinto davvero tanto, ancora di più in pista, ma anche in aree in cui non erano esattamente a loro agio. Abbiamo scoperto cose che non avremmo mai avuto se non avessimo adottato questo atteggiamento. E' stato meraviglioso vederli lavorare su nuove idee".

"Questo ci ha permesso di fare grandi cose. E' davvero stupendo veder loro fare cose differenti da tutti gli altri, vederli pensare al di fuori dagli schemi ed è davvero un'ispirazione vedere le loro innovazioni davanti a quelle di tutti gli altri".

A conferma di quanto detto dal 6 volte iridato di F1, sono arrivate le dichiarazioni del direttore tecnico della Mercedes, James Allison: "Ognuna delle monoposto che portiamo in pista è un'innovazione. E' solo che non sono sempre soluzioni ovvie e indiscrete come il DAS".

"Una delle cose che mi rende orgoglioso dei ragazzi è che non si siedono mai sugli allori, ma ogni anno guardano a come creare innovazioni e come poterle implementare sulla monoposto per portarle in pista. Questa è una cosa molto divertente, ma è solo la punta dell'iceberg rispetto a cose che si trovano in altri punti della monoposto".

