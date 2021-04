E’ un venerdì di Portimao a tinte Mercedes. Le due sessioni di prove libere andate in scena sullo splendido tracciato dell’Algarve hanno infatti visto Valtteri Bottas chiudere con il miglior crono le FP1 e Lewis Hamilton mettere il proprio autografo in cima alla lista dei tempi al termine delle FP2.

In entrambe le sessioni, però, è stato sempre Max Verstappen ad inserirsi tra le due W12, confermando così il proprio ruolo di sfidante principale del sette volte campione del mondo.

Il pilota olandese è sembrato a proprio agio con la RB16B, mentre Lewis Hamilton, nonostante il miglior crono in 1’19'’837, è apparso già al limite e non del tutto soddisfatto del bilanciamento della sua monoposto.

L’inglese è riuscito ad infliggere a Verstappen un gap di 143 millesimi, ma a fine turno si è lamentato delle condizioni particolarmente scivolose della pista.

“Oggi il vento ha dato molto fastidio. Tutti hanno fatto fatica e scivolavano molto, sembrava che tutti lottassero per trovare il giusto bilanciamento. Con le condizioni viste oggi è difficile dire se i problemi siano legati alla vettura o al vento, ma posso dire che è stata una vera sfida riuscire a tenere la macchina in pista”.

Hamilton ha poi criticato la scelta della Pirelli di portare in Portogallo i compound più duri della gamma, vale a dire C1 (hard), C2 (medie) e C3 (soft). Per il pilota della Mercedes la Casa italiana avrebbe dovuto optare per una scelta più aggressiva.

“Quando siamo venuti qui nel 2020 avevamo delle mescole troppo dure e sembra che la stessa cosa si sia ripetuta oggi. Quest’anno, inoltre, abbiamo degli pneumatici con una mescola ancora più dura. Credo che avremmo dovuto avere a disposizione le C2, C3 e C4, ma siamo tutti nella stessa situazione”.

Lewis ha poi sottolineato come oltre al vento, al pomeriggio abbia giocato un ruolo determinante anche l’innalzamento delle temperature che ha reso più lento il tracciato.

“Non c’è stata una evoluzione sostanziale della pista dal mattino al pomeriggio a causa delle temperature più elevate che abbiamo incontrato nelle F2. Nel corso delle prime libere la pista sembrava migliore, mentre al pomeriggio è diventata più lenta sia per il caldo che per il vento”.

“Sembra che sarà difficile trovare il giusto bilanciamento e sarà interessante capire se questo meteo resterà stabile per tutto il weekend”.

L’attuale leader del campionato, infine, ha indicato ancora una volta in Max Verstappen il rivale numero uno per domenica e si è detto certo che anche in Portogallo sarà una sfida ravvicinata con l’olandese.

“Penso che domenica saremo in lotta con la Red Bull. Non so come è stato il giro di Max, ma il mio non è stato perfetto”.

“Ad ogni modo abbiamo tutto il tempo per migliorare il feeling con la vettura, ma lo stesso vale anche per loro. Al momento siamo molto vicini così come visto nei primi due weekend della stagione ed è una situazione eccitante”.

