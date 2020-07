Hamilton: "Bello tornare a vincere dopo un weekend complicato"

Pensare che Lewis Hamilton sia riuscito a centrare il secondo successo in carriera sul tracciato del Red Bull Ring fa un po' specie considerando il suo curriculum da campionissimo, ma è la realtà dei fatti.

Il rapporto tra il sei volte campione del mondo ed il circuito austriaco non è mai stato idilliaco, ma oggi Lewis ha voluto riscrivere la storia fornendo una prestazione maiuscola.

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta ieri conquistando una pole stratosferica, Hamilton oggi ha dominato dal primo all’ultimo giro senza lasciare nemmeno un briciola agli avversari per poi transitare sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di 13 secondi su Valtteri Bottas.

Serviva una prova di forza totale per cancellare un avvio di stagione incolore e Lewis l’ha fornita subito, diventando una cosa sola con la Mercedes W11 sui saliscendi del Red Bull Ring.

“Riuscire a vincere oggi dopo un weekend complicato come quello passato è stato un grande passo avanti per me”.

Nella mattinata odierna entrambi i piloti Mercedes sono stati avvisati dal team di restare lontani dai cordoli per evitare di accusare nuovamente i problemi di affidabilità patiti la scorsa settimana. Sia Hamilton che Bottas hanno rispettato gli ordini e per la scuderia campione del mondo in carica è arrivata un doppietta assoluta.

“Il team ha fatto un lavoro fantastico con la strategia. Ho cercato di superare Sainz il prima possibile. Avevo le medie un po’ usurate mentre lui aveva gomme fresche, ma va bene così. Abbiamo dovuto evitare di colpire i cordoli e siamo riusciti a portare entrambe le vetture a traguardo”.

Come da consuetudine Hamilton ha voluto ringraziare il team per avergli affidato una arma incredibile come la Mercedes W11 con la quale è riuscito a cogliere il successo numero 85 in carriera portandosi così a sole sei vittorie di distacco da Michael Schumacher.

“Vorrei ringraziare il team Mercedes e tutte le persone che lavorano in fabbrica. E’ un’annata bizzarra ma è proprio bello poter tornare qui a guidare e potersi esprimere a questo livello”.

“Sono grato di essere tornato sul primo gradino del podio, sembra sia passata una infinità di tempo dall’ultima volta”.