Hamilton: "Ecco perché ho rinnovato per un anno con Mercedes"

Sulla tuta non c’è più “Hamilton”, ma “Lewis”. Il nome proprio basta e avanza per identificare il sette volte campione del Mondo, apparso oggi alla presentazione della Mercedes W12, arma con cui darà la caccia all’ottavo titolo iridato.

Ma prima ancora di passare alle dichiarazioni di rito, che non possono non essere all’insegna dell’ottimismo, Hamilton ha spiegato i motivi che hanno portato l’estenuante trattativa di rinnovo con la Mercedes ad un accordo per la sola stagione 2021.

“Ci tengo a premettere che mi trovo in una posizione molto fortunata – ha chiarito Lewis – perché sono riuscito ad ottenere la maggior parte delle richieste che ho avanzato. Non c’era e non c’è la necessità di pianificare il futuro con largo anticipo, stiamo vivendo un periodo molto atipico della nostra vita, e ho espresso la volontà di firmare per una sola stagione. Questo non preclude nulla, e ci riparleremo quando sarà il momento”. Una linea condivisa con la squadra.

Hamilton ha anche rinnovato la volontà di portare avanti la sua campagna di sensibilizzazione sui temi già affrontati nel 2020. “In passato il mio unico obiettivo era vincere il campionato – ha sottolineato Lewis – ma come avete visto, lo scorso anno si è discusso molto anche di altri temi, come la disuguaglianza, e credo che sia stato incoraggiante vedere quanto se ne sia parlato".

"Quest'anno voglio proseguire sul tema delle diversità, assicurandomi che prendano il via anche iniziative concrete. Per me è un aspetto molto motivante, anche se ovviamente siamo tutti qui per vincere. Il mio obiettivo è cercare di farlo per ripagare anche gli incredibili sforzi che compiono tutti coloro che lavorano in questa fantastica squadra”.

Mercedes AMG F1 W12 1 / 4 Foto di: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 2 / 4 Foto di: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 3 / 4 Foto di: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 4 / 4 Foto di: Daimler AG