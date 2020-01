Hamilton dona 500.000 dollari all'Australia per gli incendi

La drammatica situazione australiana sta colpendo il pianeta intero, anche quello del motorsport. Dopo varie manifestazioni di beneficenza pervenute da tutto il mondo dei motori, anche Lewis Hamilton ha voluto dare il proprio supporto al paese con una donazione.

Il Campione del Mondo di Formula 1, notoriamente legato agli animali, ha pubblicato un post sui social per comunicare di voler versare 500.000 dollari in favore delle autorità australiane per combattere i devastanti incendi che stanno mettendo in ginocchio tutta la nazione oceanica.

"Mi spezza il cuore vedere la devastazione degli incendi in Australia e quello che stanno causando ad animali e persone - scrive l'inglese, allegando un toccante video - Donerò 500.000$ in supporto di animali e dei volontari della fauna selvatica. Sono profondamente addolorato nel sapere che oltre 1 miliardo di animali è morto soffrendo così tanto senza avere colpe. Non è un segreto che li ami e piango all'idea che con la loro morte alcuni di essi rischino l'estinzione. Ho avuto la fortuna di poter visitare l'Australia di persona e so quanto sia bello quel posto. Continuate a lottare! Ho parlato con persone che stanno lavorando per risolvere il problema e ammiro quello che fanno".

"Vi prego, unitevi a me nel pensiero di quello che può avere come impatto in tutto il mondo quello che sta accadendo. Lavoriamo assieme per fare piccoli cambiamenti, incoraggiando famiglia e amici a fare lo stesso, cambiando la direzione in cui stiamo andando. Spero che tutti possiate donare come faccio io, ogni piccolo dono può aiutare".

