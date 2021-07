Hamilton: "Domani lotteremo, ma la Red Bull è davvero forte"

La delusione era visibile sul volto di Lewis Hamilton al termine della prima Sprint Qualifying della storia della Formula 1. Il miglior tempo di ieri lo aveva messo nelle condizioni ideali, ma il pilota della Mercedes ha sprecato tutto alla partenza.

Il suo scatto non è stato per niente brillante ed il rivale Max Verstappen ne ha approfittato per sfilarlo con la sua Red Bull. Il 7 volte campione del mondo poi per un paio di giri ha provato a replicare, sfruttando l'ottima velocità in rettilineo che sembrava avere la sua W12.

Alla distanza però l'olandese è riuscito a costruire un piccolo gap e si è involato verso la bandiera a scacchi, costringendo Hamilton a rinunciare alla pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, con l'idolo di casa che quindi ha visto crescere il suo distacco in classifica a 33 punti.

Una volta salito sul camion che ha portato i primi tre a fare un giro d'onore per salutare i 110.000 spettatori, è stato proprio a loro che ha rivolto il suo primo pensiero, sottolineando però di non essere esattamente soddisfatto.

"Ho dato tutto e per prima cosa voglio ricambiare tutto l'affetto che mi stanno dando i tifosi. Non riesco neanche a descrivere l'energia che mi danno con il loro sostegno e mi dispiace di non essere riuscito a regalargli una vittoria in questa gara sprint, ma domani torneremo a lottare. Avevamo centrato il target di partire davanti, ma evidentemente qualcosa non è andato come doveva e speriamo di rimediare domani", ha detto Hamilton.

La sconfitta sembra bruciare più del singolo punto perso nei confronti di Max, soprattutto perché la Red Bull gli ha dato la sensazione di essere molto competitiva in ottica gara.

"Ogni punto conta, quindi non posso dire che mi consoli questa cosa. Domani saremo pronti a lottare, ma devo dire che loro sono davvero forti. Max in gara è riuscito a staccarmi e non ho potuto fare nulla per tenere il suo ritmo. Ha fatto una partenza davvero grandiosa. Noi abbiamo perso qualcosa anche in termini di motore quest'anno, quindi dovremo lavorare sodo per cercare di recuperare questa posizione, anche se non sarà affatto semplice".

Infine, il suo bilancio sul primo esperimento del nuovo format con la Sprint Qualifying sembra essere più che positivo.

"Non so cosa ne pensino i fan, ma credo che sia stato un weekend fantastico. Ieri è stata una giornata divertentissima, con le qualifiche al venerdì, e a me è piaciuta molto. Non so se questa sia stata una gara emozionante. Dovremmo farne di più, magari anche una versione diversa in futuro, perché rende il weekend più piacevole. E domani ci riproverò", ha concluso.

