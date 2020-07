Hamilton convocato dai commissari per una doppia infrazione

Hamilton ha concluso le qualifiche del Red Bull Ring al secondo posto, staccato di soli 12 millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas.

Il pilota della Mercedes si è migliorato nell'ultimo giro della qualifica, nonostante Bottas fosse finito nella ghiaia della via di fuga proprio davanti a lui.

Due ore dopo la conclusione delle qualifiche, i commissari sportivi hanno annunciato che Hamilton era sotto investigazione per non aver rispettato le bandiere gialle e per essere andato oltre i limiti della pista alla curva 10 nell'altro tentativo in qualifica.

"Non mi ha confuso. Sono arrivato alla curva 4 e c'era tanta polvere, ma non sapevo dove fosse la vettura che era uscita di pista. Poi sono riuscito a vedere che Valtteri era abbastanza lontano ed ha mantenuto la sua posizione, quindi non mi ha condizionato" aveva detto a caldo Hamilton sull'episodio della bandiera gialla.

Il campione del mondo in carica sarà quindi chiamato a presentarsi davanti ai commissari e quindi tra breve si potrà sapere se ci saranno delle sanzioni nei suoi confronti o meno.