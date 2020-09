Hamilton: "Bottas mi ha spinto a dare il massimo!"

E’ Lewis Hamilton l’uomo più veloce sul tracciato del Mugello. Il pilota della Mercedes ha aggiunto un’altra perla alla sua collezione centrando la pole numero 7 in stagione grazie anche ad una provvidenziale bandiera gialla nel finale che ha impedito a Valtteri Bottas di tentare l’ultimo assalto costringendolo ad alzare il piede.

Hamilton è così finalmente riuscito a mettere alle proprie spalle un Bottas apparso sin dal venerdì in grande sintonia col circuito toscano ed è stato proprio Lewis a sottolineare come questa pole abbia richiesto uno sforzo maggiore.

“E’ stato un weekend sino ad ora molto duro se devo essere onesto. Questa pista è molto impegnativa e Valtteri è sempre stato davanti a me sin da ieri ed anche nel Q1. Ho dovuto lavorare sodo per cercare di migliorarmi”.

Il sei volte campione del mondo ha confidato ai microfoni di aver dovuto studiare con attenzione le traiettorie di un tracciato nuovo per la Formula 1 per riuscire a capire dove il suo compagno di team facesse la differenza.

Visto il risultato odierno si può dire che l’impegno di Hamilton sia stato ampiamente ripagato…

“Ho studiato a lungo per migliorare le traiettorie nei vari settori ed abbiamo fatto un grande lavoro sia con gli ingegneri che i meccanici. Alla fine sono riuscito a mettere insieme un buon giro”.

“Sono state delle qualifiche fantastiche, Valtteri mi ha spinto al limite ma sono felice di essergli stato davanti”.

Hamilton, infine, ha voluto analizzare anche il suo ultimo tentativo. Il sei volte campione del mondo non è stato perfetto nel primo settore ma si è poi migliorato nettamente nel T2. Secondo Lewis parte di questo incremento dei tempi nel T1 è da addebitare all’aumentare dell’intensità del vento.

“Credo che nel finale il vento abbia influenzato l’ultimo tentativo, ma anche così siamo riusciti ad andare in pole. Non so se riesce ad avvertire in tv ma si percorrono le curve a velocità folli e le forze laterali continuano a crescere man mano che percorri le curve”.