Hamilton: "Sapevo Max sarebbe stato duro, ma ho lasciato spazio"

Pomeriggio ricchissimo di emozioni, in quel di Silverstone. A dettare legge è Lewis Hamilton, protagonista della domenica del GP di Gran Bretagna di Formula 1. L'inglese, idolo locale, conquista la sua novantanovesima vittoria in carriera, l'ottava ottenuta sul vecchio aeroporto della RAF.

Partito secondo dopo il risultato della sprint qualifyng del sabato, Hamilton ha dato battaglia sin dai primi metri al poleman, Max Verstappen. Tra i due si è scatenato subito un duello d'altri tempi, che li ha visti percorrere appaiati più di un tratto della pista sino al contatto in ingresso della Copse, dove la Red Bull dell'olandese ha avuto la peggio finendo pesantemente contro le barriere, impattando ad oltre 50G di forza.

Dopo la necessaria bandiera rossa per sistemare al meglio la via di fuga e ripulire il tracciato, alla ripartenza Hamilton è stato vittima di una penalità di 10 secondi comminatagli dal collegio giudicante. Una volta scontata, Lewis si è messo in caccia della Ferrari di Leclerc, piegando la resistenza del monegasco a due giri dal termine e rilanciandosi in classifica mondiale.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sapevo che mi sarei dovuto confrontare con un avversario duro e tenace come Max, oggi mi sono affiancato a lui e penso di avergli lasciato spazio. Ho incassato la penalità che mi hanno dato, poco conta se sia d'accordo o meno, ed ho continuato a lavorare girando al mio meglio e godendomi il pubblico" dichiara Hamilton al microfono dell'ex compagno di team Jenson Button una volta giunto al parco chiuso dopo una lunga passeggiata sotto gli spalti armato di Union Jack.

Hamilton è consapevole di non avere, al momento, la vettura più performante dello schieramento e nemmeno lui ne fa mistero, ammettendo di aver lavorato sodo in vista della preparazione della corsa di Silverstone. "Non avrei potuto raggiungere questo risultato senza il lavoro di squadra, sia da parte di Valtteri che da parte di tutto il team. Ho dato tutto in questo week end, per tutta la settimana sono andato a Brackley cercando di estrarre quei decimi in più di prestazione. Sono fiero di tutti i ragazzi: siamo indietro ma sappiamo di dover recuperare".

Hamilton, giustamente, non si sottrae ad un abbraccio virtuale del suo pubblico, arrivato a riempire le tribune di Silverstone con oltre 350.000 biglietti staccati nella tre giorni di F1. "Abbiamo davvero il pubblico del mondo, sono grato ai fan. Mi hanno spinto per tutto il tempo".

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sono state profetiche le parole dell'inglese pronunciate la sera di sabato, al termine della sprint qualifyng, dove si è dovuto arrendere alla supremazia della RB16B di Verstappen. "Domani saremo pronti a lottare, ma devo dire che loro sono davvero forti. Max in gara è riuscito a staccarmi e non ho potuto fare nulla per tenere il suo ritmo. Ha fatto una partenza davvero grandiosa. Noi abbiamo perso qualcosa anche in termini di motore quest'anno, quindi dovremo lavorare sodo per cercare di recuperare questa posizione, anche se non sarà affatto semplice".

Ora sono solamente otto i punti che separano Max Verstappen - che rimane leader del mondiale - da Lewis Hamilton.