Haas: niente evoluzioni finché non è certo il budget

La Formula 1 che punta ad iniziare la sua stagione il 5 luglio con il Gran Premio d'Austria, ma rimane grande incertezza riguardo al numero di gare che saranno disputate e quindi sulla quota dei diritti commerciali che otterranno le squadre.

Questa situazione tutt'altro che chiara ha spinto la Haas a mettere in stand-by gli aggiornamenti per la sua vettura, in maniera tale di avere la certezza di disporre del budget per arrivare a fine stagione.

Parlando con alcuni media selezionati, tra cui Motorsport.com, il team principal Gunther Steiner ha detto: "Al momento non stiamo pianificando alcun aggiornamento, almeno fino a quando non sapremo esattamente cosa succederà quest'anno a livello di gare e di budget".

"Non posso spendere soldi che non so se avrò. Non ha senso farlo in questo momento".

"Dobbiamo essere molto cauti su quello che stiamo facendo, perché ovviamente le nostre entrate diminuiranno facendo meno gare e senza spettatori. Quindi, finché le cose non saranno più chiare, voglio essere molto cauto".

Se probabilmente mettere in pausa gli aggiornamenti potrebbe mettere la Haas nella condizione di ritrovarsi in coda al gruppo, Steiner pensa che sarebbe molto peggio iniziare a spendere un budget e poi scoprire di non averlo a disposizione più avanti nella stagione.

"Le decisioni vanno prese adesso" ha spiegato. "E la cosa peggiore sarebbe spendere qualcosa di tanto in tanto e poi non avere budget per gli aggiornamenti che servono davvero. Questo non sarebbe d'aiuto".

Lo scorso anno la Haas ha scoperto sulla sua pelle quando sbagliare l'evoluzione della vettura possa far deragliare una stagione. Quest'anno quindi preferiscono ottimizzare il pacchetto attuale prima di iniziare a guardare avanti.

"Abbiamo imparato molto sullo sviluppo" ha aggiunto Steiner. "Pensiamo che possiamo ancora fare molto sulla nostra vettura di base. Quindi, secondo noi, non è necessario avere subito aggiornamenti".

"Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è non commettere errori. Questo sarà decisivo. Per questo motivo abbiamo deciso di imboccare questa strada, non rischiando di pianificare qualcosa che poi magari non possiamo permetterci".

"Sarebbe peggio, perché così ci sarebbe il rischio di non andare all'ultimo Gran Premio. E questo vorrebbe dire essere sicuri di non fare dei punti e non portare a casa premi".

"Quindi questo è il solo modo in cui possiamo gestire l'azienda e siamo felici di farlo. Sappiamo quello che stiamo facendo e siamo convinti della nostra decisione".