Guanyu Zhou guiderà la Alpine nelle Libere 1 in Austria

Dopo aver percorso chilometri su chilometri in occasione di test privati con la vecchia Renault, per Guanyu Zhou è arrivato il momento di mettersi al volante della Alpine in un weekend di gara. Il pilota cinese, attuale leader del campionato di Formula 2, scenderà in pista in occasione della prima sessione di libere del venerdì in Austria.

“Guidare una monoposto di Formula 1 nelle FP1 è come un sogno che diventa realtà ed un altro passo in avanti verso il mio obiettivo di diventare un pilota di F1” ha dichiarato Zhou.

“Sarà un momento molto speciale. Mi sto preparando al meglio per essere certo di completare il programma di lavoro che sarà indicato dal team”.

“Non sono stati molti i piloti cinesi che hanno guidato in Formula 1, ed essere in pista in questo weekend mi rende pieno d’orgoglio. Sarà un momento ancora più speciale se penso al fatto che sarò seduto all’interno della monoposto di Fernando. Lui è stata una fonte di ispirazione per me sin da quando ero piccolo”.

“Sono grato per il supporto che ho ricevuto ed il mio obiettivo è di sfruttare al massimo questa opportunità”.

Zhou sarà il secondo pilota cinese a prendere parte ad un weekend di GP dopo le cinque apparizioni di Ma Qinghua in altrettante FP1 tra il 2012 ed il 2013.

Laurent Rossi, CEO di Alpine, ha voluto sottolineare l’importanza di questo momento per Zhou.

“L’obiettivo di arrivare in Formula 1 è una sfida estremamente difficile per ogni giovane pilota e noi siamo orgogliosi di supportare questo talento”.

“Nel suo ruolo come test driver, Guanyu ha guidato sia al simulatore che nel corso dei test e la possibilità di scendere in pista in occasione di una sessione di Libere è una prosecuzione logica di questo percorso ed un passo importante per una delle migliori stelle della nostra Academy”.

“Questa esperienza lo aiuterà a compiere un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di diventare un pilota di Formula 1 a tempo pieno”.

