Grosjean: "Haas mette in dubbio il futuro? Almeno parla chiaro!"

Il capo del team americano aveva detto a Motorsport.com di voler essere certo che la sua squadra potesse essere competitiva in futuro per continuare ad investire pesantemente nei prossimi cinque anni.

Grosjean non si è affatto mostrato preoccupato della cosa, anzi, ha voluto sottolineare la bontà e la chiarezza delle parole di Haas, dando un messaggio preciso su cosa bisogna fare.

"Alla fine è stato molto chiaro - ha detto Grosjean a Canal+ - Non c'è nulla di peggio di uno che dice 'tranquilli, restiamo in F1, tutto va bene, ecc...' e poi ferma tutto a sorpresa".

Haas da tempo va dicendo che resterà in F1 solo se il suo team potrà competere ad alti livelli, e che il 2019 così negativo ha posto più di un dubbio nella sua testa.

Secondo il pilota svizzero, questa mentalità è quella giusta perché nessuno si schiera per partecipare e basta.

"Gene è stato chiaro: è venuto in F1 per portare in alto il nome Haas Automation, che ha una reputazione piuttosto elevata ora. E poi è un motorista, ama il motorsport, per cui capisco benissimo il suo stato d'animo dopo il 2019. Non credo ci sia una persona in Haas contenta della passata stagione. I meccanici si chiederanno cosa accadrà, ma i gestori della squadra, ingegneri e piloti sanno cosa bisogna fare. I meccanici possono essere preoccupati e avere dubbi, ma sono anche convinto che se Gene si ritira, allora arriverà un acquirente perché comunque restiamo un'ottim squadra che lavora bene".

