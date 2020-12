Grosjean conferma: "Non correrò ad Abu Dhabi"

L’avventura di Romain Grosjean in Formula 1 si è conclusa ufficialmente lo scorso weekend con il tremendo incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain.

Il pilota della Haas, infatti, ha da poco inviato un video messaggio sui propri profili nel quale ha affermato che non sarà in pista il prossimo weekend per l’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi.

Romain, dopo un consulto con i dottori, ha deciso di mettere in primo piano la propria salute ed ha voluto ringraziare tutti coloro che negli ultimi sette giorni gli hanno inviato messaggi di supporto ed incoraggiamento.

“Mi sono preso del tempo per discutere con i medici. Per la mia sicurezza ho deciso di non prendere il rischio di correre ad Abu Dhabi”.

“E’ stata una decisione difficile, ma è stata anche la miglior per il mio futuro. Non so ancora dove correrò, ma voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato fatto sentire il loro affetto. E’ stato incredibile vedere tutto questo supporto durante questi giorni complicati”.

Sembrava davvero improbabile che il pilota francese potesse tornare in pista ad appena 14 giorni di distanza dal tremendo rogo del Bahrain, specie considerando le ustioni riportate alle mani ed al piede sinistro.

Romain, però, ha già chiesto pubblicamente di poter effettuare un test privato con una monoposto di F1 per dare l’addio alla categoria ed ha trovato in Toto Wolff un alleato. Il manager austriaco, infatti, ha dato la propria disponibilità a Grosjean per consentirgli di percorrere gli ultimi chilometri alla guida di una delle vetture del team sette volte campione del mondo.

La Haas si troverà adesso ad affrontare una ulteriore decisione in vista della prossima gara. La scuderia diretta da Gunther Steiner confermerà Fittipaldi, chiamerà Deletraz o farà esordire uno tra Mazepin o Mick Schumacher così da dare loro un assaggio di 2021?