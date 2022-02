Green: "Le F1 2022? Ai piloti sembrerà di guidare un kart"

Il 2022 della Aston Martin è iniziato ufficialmente oggi con la presentazione della AMR22, la monoposto ad effetto suolo che anche per questa stagione sarà affidata al quattro volte iridato Sebastian Vettel ed a Lance Stroll.

Quando il telo con la Union Jack è stato sollevato e sono state mostrate le forme della vettura si è cercato subito di capire se la Aston Martin mostrata alla stampa fosse una semplice showcar con la livrea 2022 (come fatto ieri dalla Red Bull con grande disappunto di tutti ndr.) o se, invece, si trattasse della monoposto che affronterà la stagione che prenderà il via a marzo in Bahrain. Fortunatamente ha prevalso la prima ipotesi.

A margine della presentazione, dopo le dichiarazioni di rito di Lawrence Stroll e dei due piloti, è toccato ad Andy Green, direttore tecnico del team, parlare delle difficoltà imposte ai progettisti dal nuovo regolamento tecnico.

Green ha voluto focalizzare la propria attenzione sulla tipologia di assetto che le squadre dovranno adottare quest’anno, specificando come sarà fondamentale avere vetture quanto più vicine possibile all’asfalto per amplificare l’effetto suolo.

“Dal punto di vista aerodinamico dobbiamo affrontare alcune sfide. Con l’introduzione delle vetture ad effetto suolo sarà cruciale tenere le auto quanto più vicine possibili all’asfalto”.

Aston Martin AMR22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Più si sarà radenti al suolo, maggiore perfomance si riuscirà ad estrarre dalle vettura. Si dovrà cercare, quindi, un set-up che offra il massimo delle prestazioni ed i piloti dovranno guidare una monoposto relativamente rigida”.

“Per mantenere questo assetto così vicino al terreno i piloti avranno la sensazione di trovarsi al volante di qualcosa di simile ad un go-kart”.

Green ha poi parlato della perdita di carico aerodinamico che dovranno scontare le monoposto 2022 almeno ad inizio stagione, ma si è detto fiducioso che in breve tempo si possa tornare ai valori visti in passato.

“Si tratta di una perdita aerodinamica notevole rispetto alle auto che avevamo nel 2021. Possiamo dire che con queste vetture abbiamo fatto qualche passo indietro per quel che riguarda lo sviluppo, ma è anche vero che i team ci stanno lavorando da un anno”.

“La generazione di monoposto con cui abbiamo concluso la stagione 2021 ha potuto contare su più anni di sviluppo per quel che riguarda il concetto aerodinamico. Tuttavia, credo che non passerà molto tempo prima che supereremo i valori di deportanza che avevamo sulle auto 2021”.

Per sottolineare quanto la Aston Martin AMR22 sia una vettura del tutto differente dalla monoposto della scorsa stagione è intervenuto Simon Cayzer, responsabile del controllo della produzione.

“La AMR22 è un'auto rivoluzionaria. Probabilmente abbiamo utilizzato solo il 10% delle componenti presenti sulla monoposto del 2021. Si tratta di una percentuale relativamente piccola dovuta ai cambiamenti regolamentare che hanno imposto nuove sfide ai progettisti ".