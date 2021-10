GP Turchia: Lewis 11esimo prova la rimonta. Leclerc sogna il colpo

Andiamo a scoprire, attraverso l'animazione grafica di Motorsport.com, la griglia di partenza del GP di Turchia di Formula 1.

Leclerc ha la grande occasione: al volante della sua SF21, scatterà dalla terza piazzola, una in meno rispetto al quarto tempo ottenuto realmente in qualifica, dominata da Lewis Hamilton. Per lui, la pole, in gara, sarà solo un miraggio...