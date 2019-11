GP Messico: la pole è di Leclerc anche per le statistiche

Discussioni nel paddock di città del Messico a poche ore dal via del Gran Premio del Messico: chi andrà ufficialmente in archivio come il poleman 2019? Anche gli stessi addetti stampa della FIA sono stati presi in contropiede da una situazione non semplice.

Sul campo è stato Max Verstappen ad ottenere il miglior tempo (già nel primo tentativo) e la classifica FIA emessa un’ora dopo le qualifiche riporta lui come poleman. Poi è arrivata la sanzione che lo ha retrocesso in quarta posizione, promuovendo Charles Leclerc in prima posizione.

Ma è il monegasco di fatto il poleman ufficiale? I precedenti dicono di si. Uno dei casi recenti è legato al Gran Premio di Monaco del 2012, quando in pista la pole position fu conquistata da Michael Schumacher, ma il tedesco dovette scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza per un incidente causato nel precedente Gran Premio di Spagna. La pole venne così assegnata a Mark Webber, e diventò una delle 13 conquistate ufficialmente nella sua carriera dall’australiano.

Stessa storia in Ungheria nel 2007. Al termine delle famosissime qualifiche in cui Fernando Alonso bloccò in pit-lane Lewis Hamilton, fu lo spagnolo ad ottenere il miglior tempo, ma successivamente fu penalizzato e la pole position assegnata a Lewis Hamilton. Per Leclerc la pole di ieri quella conquistata ‘a tavolino’ diventa così a tutti gli effetti la settima stagionale e della giovane carriera del monegasco.