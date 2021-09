GP Italia: Gasly monta un motore nuovo e parte dalla pit lane

Pierre Gasly, vincitore della scorsa edizione del Gran Premio d'Italia, prenderà il via della gara 2021 di Monza dalla pit lane.

Pierre avrebbe dovuto partire dall'ultima posizione dopo l'incidente alla Curva Grande avvenuto nella Sprint Qualifying di ieri pomeriggio, ma il team ha cercato di sfruttare al meglio la situazione critica per smarcare una nuova power unit.

Jo Bauer, delegato tecnico della FIA, ha confermato che sulla monoposto di Gasly sia stato montato un nuovo motore termico, un nuovo turbo, una nuova MGU-H e una nuova MGU-K, ma anche una nuova centralina e una nuova batteria.

Non è tutto, perché la AT02 potrà contare anche su un nuovo cambio. Per tutte queste componenti sostituite, Gasly partirà dalla pit lane.

Per Gasly la rimonta sarà molto complessa. Lui stesso, dopo l'incidente di ieri nella Sprint Qualifying, ha affermato: "Ho visto Hamilton faticare molto. Non riusciva a passare Lando.Stessa cosa con Alpine e Aston Martin. Puoi arrivare molto vicino, ma non sorpassarle".

"Sappiamo che sarà molto difficile rimontare, ma alla fine della giornata non conterà molto essere arrivato 18esimo o 11esimo. Dobbiamo provare a fare tutto quello che possiamo per cercare di siglare punti".