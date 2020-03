GP di Spagna: Pirelli svela le mescole che porterà al Montmelo

Il Mondiale 2020 di Formula 1 è alle porte e, dopo i due test pre-stagionali terminati pochi giorni fa sul tracciato del Montmelo, Pirelli ha svelato quali saranno le tre mescole che porterà sempre sul tracciato catalano, ma per il Gran Premio di Spagna previsto dall'8 al 10 maggio.

Le tre mescole che la Casa milanese fornitrice unica di gomme per la F1 sono le seguenti:

Pirelli White Hard C1

Pirelli Yellow Medium C2

Pirelli Red Soft C3

Ricordiamo che la gamma Pirelli 2020 è la medesima dell'anno passato. La C1 è la extra Hard, per arrivare alla C5, ossia la SuperSoft. In questo caso, dunque, la Casa italiana porterà al GP di Spagna le tre mescole più dure a disposizione del team.

Ogni pilota ha l'obbligo di conservare per il Q3 un set della mescola più morbida tra quelle nominate. Tale set andrà restituito a Pirelli dai 10 piloti che si qualificano per il Q3, mentre sarà a disposizione di tutti gli altri piloti per la gara. Ogni pilota dovrà portare entrambi questi set in gara. I Team sono liberi di scegliere I 10 set rimanenti, per un totale di 13 set a disposizione per il weekend.

