GP di Abu Dhabi: Red Bull con più Soft di Ferrari e Mercedes

La Formula 1 si appresta ad affrontare l'ultimo appuntamento del Mondiale 2019. Lo farà ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, nel GP previsto dal 29 novembre al 1 dicembre.

Oggi Pirelli ha diffuso le scelte di treni di gomme che piloti e team hanno fatto in vista di Abu Dhabi, ricordando che a Yas Marina la Casa italiana fornitrice unica di pneumatici della F1 porterà C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft).

Red Bull è il top team che ha scelto più treni di gomme Soft C5, ossia 9 sia per Max Verstappen che per Alexander Albon. Non differiscono le scelte anche per quanto riguarda Medium (3 treni a testa ) e 1 solo di Hard.

Stesse scelte di Soft per Ferrari e Mercedes. I 4 piloti dei due team che occupano le prime due posizioni nel Mondiale Costruttori avranno a disposizione 8 set di Soft per ogni pilota.

Dove invece si differenzieranno sarà sulle gomme Medium e Hard. Hamilton e Leclerc avranno 3 treni di medie e 2 di Hard, mentre Vettel e Bottas potranno contare su 4 set di Medium e uno solo di Hard.

Oltre alla Red Bull, anche i piloti di Toro Rosso e Williams potranno contare su 9 treni di gomme Soft.