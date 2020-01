GP del Vietnam: ecco le prime foto della palazzina dei box

L'edificio lungo 300 metri, progettato dagli architetti della Tilke Engineering, trae ispirazione dai due principali monumenti della città: la Cittadella Imperiale di Thang Long ed il Padiglione della Costellazione della Letteratura.

Il primo è considerato patrimonio mondiale dall'UNESCO, mentre il secondo è uno dei simboli delal città e, secondo gli organizzatori, riflette il "ricco patrimonio letterario e la cultura tradizionale" del Vietnam.

Gli edifici dei box e le tribune realizzati da Tilke sono spesso realizzati in base allo stile architettonico locale.

I lavori sul resto del circuito da 5,6 km sono in corso e si prevede il completamento della maggior parte entro la fine di gennaio.

"Questo è un momento importante per lo sviluppo del circuito di Hanoi e rappresenta un'altra pietra miliare per il primo fine settimana di gara della Formula 1 in Vietnam" ha dichiarato Le Ngoc Chi, CEO del GP del Vietnam.

"La Cittadella Imperiale di Thang Long ed il Padiglione della Costellazione della Letteratura hanno ispirato il design dell'edificio dei box, quindi speriamo che questa struttura possa diventare un altro punto di riferimento iconico per Hanoi".