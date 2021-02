Giovinazzi: "Sogno un podio, sarebbe un bel premio per Alfa"

Sotto molti aspetti il 2021 per la Formula 1 sarà un anno di transizione, me non per tutti. Tra chi vede la stagione che si appresta ad iniziare come un vero e proprio spartiacque c’è Antonio Giovinazzi, che tra un mese in Bahrain sarà al via del suo terzo Mondiale di Formula 1. Il pilota dell’Alfa Romeo conosce bene la sua missione, anche se dalle dichiarazioni ufficiali non emergerà: battere Kimi Raikkonen.

Sarà un passaggio importante per proporsi come pilota solido ed in grado di poter pianificare un futuro nel Circus senza affanni. Poi starà alla nuova C41 far capire per quali posizioni si potrà lottare, ovvero se la zona punti può essere un traguardo alla portata in condizioni ordinarie o se invece bisognerà attendere occasioni non programmabili, come accaduto lo scorso anno. Per ora Giovinazzi sembra convinto della possibilità di un passo avanti, con il sogno di un podio da cogliere al volo, per la squadra ma soprattutto per sé stesso.

Siamo prossimi al ritorno in pista. Come ti senti?

"Non vedo l'ora che arrivi quel momento! Questa sarà la mia terza stagione con la squadra e sono molto contento di poter proseguire questa esperienza. Sono cosciente che potrebbe ripresentarsi un’altra stagione non semplice, ma al momento prevale la fiducia nel lavoro che è stato fatto durante l’inverno, credo che lo sforzo verrà ripagato. Da parte mia, ovviamente mi sono allenato molto ma ormai non vedo l'ora di essere in macchina per i primi test e poi finalmente per la prima gara stagionale".

Ti appresti ad iniziare una stagione potendo contare sui due anni completi trascorsi in Formula 1. Credi che questo aspetto potrà fare la differenza?

"Aver disputato due stagioni complete con la squadra significa conoscere molto bene le persone con cui lavoro ed i loro metodi, e su questo fronte l’esperienza consente un’importante passo avanti. Ad essere sempre uguale è invece l’obiettivo: raccogliere il massimo numero di punti possibile. Il mio sogno è quello di riuscire a conquistare un podio, sarebbe un premio per tutta la squadra, ma per capire se questo traguardo sarà o meno raggiungibile dobbiamo attendere i riscontri che può dare solo la pista in termini di prestazioni e velocità. Come ho detto, sono comunque fiducioso che in questa stagione potremo fare bene".

I test pre-campionato saranno molto più brevi del solito. Cosa diventerà importante nel giorno e mezzo di prove che avrai a disposizione prima del weekend di gara?

"Non sarà facile, ma fortunatamente la monoposto sotto diversi aspetti è simile a quella dello scorso anno, quindi potremo concentrarci sul fare più giri possibile e raccogliere dati da analizzare".

Cosa ne pensi dell’idea di introdurre una sprint race in alcuni weekend del Mondiale?

"Ho avuto un’esperienza in passato, ai tempi della GP2. La sprint race era però dopo la gara principale, ed aveva la griglia invertita nelle prime otto posizioni, quindi non è proprio la stessa filosofia che intende provare la Formula 1. Vedremo come andrà, ma posso dire che l’esperienza in GP2 non era stata poi così male".

Lo scorso anno avete vissuto nel sistema a ‘bolle’. Ti spaventa l’idea di un’altra stagione da vivere con molte restrizioni?

"Non è facile. Alla fine sono dei mesi che si trascorrono tra weekend di gara, casa e allenamenti, non si può fare altro. Mi aspetto che una prima parte della stagione 2021 uguale allo scorso anno, poi c’è la speranza che si possa tornare ad una vita più simile alla precedente. Ci tengo a ricordare che una delle cose che mi è mancata molto lo scorso anno è stata la presenza del pubblico, spero davvero che si possa tornare a rivedere gli appassionati sulle tribune in tempi brevi".