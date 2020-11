Giornalismo in lutto: è morto Nestore Morosini

Ha dato un passaggio in auto al parroco che non stava bene. Un gesto gentile, in stile con il suo animo. Il prete, mentre guidava, gli ha confidato che non si sentiva troppo bene, ma a quelle parole non gli aveva dato alcun peso: il virus, invece, questa notte si è preso Nestore Morosini nonostante le cure della sua cara Ivana.

A 83 anni l’ex inviato di Formula 1 del Corriere della Sera non ce l’ha fatta: il giornalismo italiano perde una delle firme più prestigiose. Grande appassionato di motori, si è meritato la stima nel mondo delle corse e dell’automotive per la sua autorevolezza e non perché rappresentasse il quotidiano nazionale più influente.

Curioso, informato, passionale ha contribuito a fare crescere più di una generazione di colleghi nel Corriere che era la sua casa. Il rapporto con Enzo Ferrari e la Ferrari è stato il filo conduttore di una storia fatta anche di altri sport perché ha seguito il calcio e la sua Inter oltre che diverse edizioni delle Olimpiadi.

Il fine intenditore di antiquariato era diventato amico di molti piloti che gli facevano le loro confidenze. Era un abile cacciatore di scoop che spesso scompaginava il paddock con notizie esclusive. Si è arreso al COVID-19 vittima di altre patologie pregresse, se n’è andato in punta di piedi…

A Ivana giungano le condoglianze della Direzione e Redazione di Motorsport.com.