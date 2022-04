Gian Carlo Minardi eletto presidente della Commissione Monoposto FIA

Incarico prestigioso per Gian Carlo Minardi. Il fondatore del glorioso team di Formula 1 è stato eletto quest’oggi presidente della Commissione Monoposto FIA al termine di una votazione elettronica nella quale hanno partecipato i membri del Consiglio Mondiale.

Il compito di Minardi sarà quello di sovrintendere i lavori di una Commissione che si è rivelata fondamentale per la gestione delle numerose categorie monoposto che corrono sotto l’egida della FIA, ma anche quello di garantire l’introduzione di tecnologie innovative e implementare le misure di sicurezza.

Questa nomina rappresenta il giusto riconoscimento ad una personalità che ha avuto il merito di far esordire in Formula 1 numerosi piloti di spicco. Con i colori del team Minardi, infatti, hanno debuttato nella massima categoria personaggi come Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Mark Webber ed il due volte campione del mondo Fernando Alonso.

Fernando Alonso Photo by: Minardi Formula 1

Il nome Minardi è rimasto in Formula 1 fino al 2001, quando il team è stato acquistato da Paul Stoddart per poi entrare nell’orbita Red Bull che, mantenendo la sede operativa della squadra a Faenza, ha ribattezzato la squadra Toro Rosso dal 2006 ed AlphaTauri dal 2020. Sotto la nuova gestione sono arrivati i clamorosi successi di Monza ottenuti nel 2008 da Sebastian Vettel e nel 2020 da Pierre Gasly.

Negli ultimi vent’anni Minardi ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali, soprattutto all’interno dell’Automobil Club d’Italia, e dal 2020 è presidente dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, tracciato che ospiterà la prossima settimana il quarto appuntamento del campionato di Formula 1.

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha espresso parole di soddisfazione per questa nomina: "Accolgo calorosamente l'elezione di Gian Carlo Minardi come presidente della Commissione monoposto della FIA. È una figura importante nello sport motoristico. Non vedo l'ora di lavorare con lui per sviluppare ulteriormente la piramide delle monoposto in tutto il mondo".