Ghini: "La F1 estremizza anche l'America's Cup"

Cos'hanno in comune una realtà come l'America's Cup e il mondo della Formula 1? E cosa potrebbe fare la massima serie automobilistica per confermare una leadership tecnologica?

Questo e molto altro nel nuovo appuntamento de il "Candido", con Franco Nugnes e Antonio Ghini, che commentano non solo l'estremizzazione della Formula 1 nei confronti del più famoso trofeo di vela, ma anche l'edizione 2021 della Dakar appena conclusa, e le voci che nuovamente ruotano attorno alla delicata situazione del campione Alex Zanardi.