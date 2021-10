Mancano sei gare al termine del Campionato del Mondo 2021 di Formula 1. La sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è più serrata che mai: dopo il GP di Turchia, l'olandese è tornato al comando della classifica piloti, forte di una gara accorta e di un Hamilton costretto a scontare la penalità di dieci posizioni in griglia per aver cambiato power unit.

E proprio l'inglese ha accusato il colpo, anche per via di una gestione box non perfetta. Ma a fare scalpore sono ancora le parole e - in aggiunta - le performance di Sebastian Vettel.