General Motors: "Interessati alla F1 solo se entrerà Andretti"

Nelle scorse settimana la FIA ha ufficializzato l'accettazione della domanda presentata da Andretti per prendere parte al campionato di Formula 1. Una volta ricevuta l'approvazione da parte della Federazione, la squadra statunitense ha dato il via alle trattative sul piano finanziario con la Liberty Media, la quale detiene i diritti commerciali della massima competizione.

Tuttavia, in più occasioni la Formula 1 ha espresso il proprio parere contrario in merito alla possibile aggiunta di un undicesimo team sulla griglia di partenza, a meno che non porti con sé un effettivo valore aggiunto. Anche le altre squadre hanno mostrato scetticismo, soprattutto perché a quel punto sarebbero costrette a dividere i ricavi commerciali con un'altra scuderia.

Per riuscire a convincere la FOM, Andretti aveva anche annunciato una partnership con General Motors, in modo da dare sostegno alla propria candidatura. L'attrattiva di avere a bordo un grande costruttore come GM è particolarmente interessante per Liberty Media, dato che si tratta anche di un marchio americano, ma sin dall'inizio vi sono stati dei dubbi a riguardo.

Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images Michael Andretti sulla griglia di partenza

I piani iniziali prevedevano che General Motors sarebbe entrata in Formula 1 con il marchio Cadillac, ma non con una propria Power Unit, bensì rimarchiando un'unità della Renault, con cui era stato stilato anche un pre-accordo di fornitura. In futuro sarebbe stata valutata anche la possibilità di costruire il motore in proprio, ma i piani chiaramente sono legati all'ingresso di Andretti.

La casa statunitense ha infatti indicato di essere interessata a entrare in Formula 1 solo se Andretti ricevesse l'approvazione per prendere parte al campionato. In caso contrario, General Motors non lavorerà con altre squadre: "GM è impegnata a collaborare con Andretti per correre in F1. La collaborazione tra Andretti e Cadillac riunisce due entità uniche costruite per le corse, entrambe con un lungo pedigree di successi negli sport motoristici a livello globale", ha spiegato il presidente di GM Mark Reuss parlando con l'agenzia di stampa AP in merito alla possibilità di lavorare con un altro team.

La prospettiva di una collaborazione tra GM e altre scuderie è stata suggerita più volte nel paddock della F1 e recentemente il Team Principal della Williams James Vowles ha dichiarato che sarebbe aperto all'idea di una partnership in esclusiva: "Siamo stati chiari fin dall'inizio, siamo più che felici di portare nuovi marchi in F1, ma la torta [gli introiti economici divisi tra i team] deve crescere come risultato, non ridursi. Finora si sta solo riducendo. Per chiarezza, questo discorso non è contro Andretti o GM. Al contrario".

Photo by: Andretti Autosport Andretti Cadillac logo

"Accolgo GM a braccia aperte e spero di instaurare un rapporto con loro [GM] se le cose non dovessero funzionare [con Andretti]. Sono un marchio incredibile che credo renderà lo sport migliore", ha aggiunto Vowles.

Quando gli è stato chiesto se la Williams stesse cercando attivamente una collaborazione con la General Motors, Vowles ha risposto che al momento non vi sono trattative: "No... Il mio punto di vista è più che altro che una società, un produttore automobilistico come GM, sarebbe assolutamente il benvenuto nel nostro sport. In questa fase, saremmo lieti di accoglierli. Ma sono chiaramente legati ad Andretti. Al momento non siamo in trattative con loro [GM]".