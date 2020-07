Gasly rivela: "Stavo per ritirarmi dopo 10 giri!"

Gasly era in 12esima posizione quando i suoi freni si sono surriscaldati dopo appena 10 giri. Dopo essere stato istruito dal box, Gasly ha chiesto di rimanere fuori un altro giro per cercare di riportare i freni in temperatura ed è riuscito nella sua missione, riuscendo poi a concludere la gara in settima posizione.

"Eravamo vicinissimi a ritirare la macchina" ha detto Gasly. "La squadra mi aveva chiesto di rientrare al decimo giro, perché il pedale del freno era andato giù e le temperature erano salite alle stelle. Io gli ho chiesto solo di fare un giro in più".

"Mi hanno detto: 'Ok, provaci!". Sono rimasto fuori, le cose sono migliorate e alla fine ci siamo piazzati settimi, quindi c'era il rischio concreto di ritirarsi, ma ci ho provato e ci siamo portati a casa qualche punto".

Dopo questo spavento, Gasly ha approfittato dei ritiri davanti a lui, in particolare della Renault di Daniel Ricciardo e della Racing Point di Lance Stroll, oltre che del testacoda di Alexander Albon dopo il contatto con Lewis Hamilton.

"Penso che se qualcuno ci avesse detto che domenica avremmo finito settimi, avremmo firmato all'inizio del weekend" ha aggiunto Gasly. "Sapevamo che sarebbe stata abbastanza dura contro Renault, McLaren e Racing Point, e alla fine siamo rimasti lontani dai guai fino al traguardo e portato a casa qualche punto".