Il 2021 di Pierre Gasly e dell’AlphaTauri sembrava promettere grandi risultati, almeno stando alle prestazioni intraviste in occasione della tre giorni di test in Bahrain, ma la realtà dopo 4 gare è sconfortante sia per il francese che per la scuderia di Faenza.

Pierre, infatti, ha raccolto soltanto 8 punti ottenendo quale miglior risultato un settimo posto ad Imola, mentre il team al momento occupa la sesta piazza nel Costruttori con un totale di 10 punti.

Anche a Barcellona lo scorso weekend per l’AlphaTauri è stato un fine settimana complicato. In qualifica Tsunoda è stato eliminato clamorosamente in Q1, mentre Gasly non è riuscito a superare la Q2 ed è stato costretto a scattare dalla dodicesima casella.

In gara, poi, le cose si sono subito complicate. Tsunoda, infatti, è stato costretto al ritiro quando la sua AT02 si è ammutolita in Curva 10, mentre Pierre è stato punito con 5’’ di penalità scontati al pit per errato posizionamento in griglia.

Nonostante ciò, Gasly è riuscito a mettere una pezza ad un weekend complicato rimontando sino alla decima posizione alle spalle di Ocon.

“Sono molto arrabbiato come me stesso per aver commesso un errore così stupido. Cerco sempre di posizionarmi al limiti perché questo ti può dare un piccolo vantaggio in partenza, ma in questo caso sono andato oltre e mi è costato 5 secondi di tempo”.

“Alla fine sono riuscito a chiudere in decima piazza, ma ovviamente sono deluso”.

“La prima parte di gara è stata molto difficile quando mi sono trovato dietro alle altre vetture, ed anche l’aumento dell’intensità del vento non ha aiutato. Nei giri conclusivi mi sono trovato a superare molte monoposto. E’ stato divertente e ci sono stati dei bei duelli”.

“E’ frustrante essere arrivato così vicino alla nona posizione, ma in fin dei conti credo che si sia trattato di una bella rimonta. Se devo tracciare un bilancio, però, credo che oggi ci sia mancato il passo rispetto alle prime due gare”.

“Questo è un punto che dobbiamo comprendere e sul quale dobbiamo migliorare perché non siamo competitivi come nella passata stagione ad inizio anno. Avremo del lavoro da svolgere”.

Per Gasly, adesso, l’obiettivo è quello di far bene a Monaco anche se con la consapevolezza che la AT02 potrà faticare anche nelle stradine del Principato. Il francese ha ammesso candidamente come, al momento, sia difficile stare dietro ai progressi messi in mostra da Ferrari e McLaren.

“Monaco è un tracciato particolare, ma ci sono delle aree dove dobbiamo migliorare. La vettura non è male, ha del potenziale, ma non siamo ancora riusciti ad estrarre il massimo dal pacchetto a nostra disposizione”.

“Dobbiamo far funzionare la macchina dappertutto, su tutti i tipi di curve, e trovare un buon equilibrio per tutto il giro”.

“Abbiamo dei punti deboli, ma ha fiducia nella squadra e sono certo che lavorando sodo riusciremo a fare dei passi avanti nelle prossime gare”.

“Non si tratta solo di migliorare l’aerodinamica, ma anche la meccanica. In questo momento sia Ferrari che McLaren stanno facendo dei grandi passi avanti e noi dobbiamo tenere il loro ritmo se vogliamo avere possibilità di lottare a centro gruppo”.

Pierre Gasly, AlphaTauri 1 / 22 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 2 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 3 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 4 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 5 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 6 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 7 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 8 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 9 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 10 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 11 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 12 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 13 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 14 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 15 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, George Russell, Williams FW43B 16 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 17 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 18 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 19 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 20 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri in conferenza stampa 21 / 22 Foto di: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 22 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images