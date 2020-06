Gasly: "Le Mans virtuale stupenda. Voglio fare quella vera"

Pierre Gasly, pilota del team AlphaTauri di Formula 1, ha preso parte 2 weekend or sono alla prima edizione della 24 Ore di Le Mans Virtual organizzata da Motorsport Games, correndo al volante di un prototipo LMP2 - il numero 24 - affiancando Jean-Eric Vergne e piazzandosi al quinto posto assoluto.

Il giovane pilota francese, sebbene sia tra gli eletti che corrono nel massimo campionato a ruote scoperte del motorsport, non ha affatto nascosto di essersi goduto la gara virtuale e di aver provato sensazioni inattese, se si considera che si è trattato di una gara virtuale, per certi versi ben lontana dalla mitica Sarthe.

"Sono shockato da quanto fossi eccitato dalla 24 Ore di Le Mans Virtual. Ed era solo un gioco! Ma tutto sembrava così reale e ti prendeva molto, perché tutti erano molto competitivi. Onestamente, è stato grandioso", ha ammesso Gasly nel podcast di F1.com.

"Ho finito il mio ultimo stint alle 3:30 del mattino, fino alle 5 non sono riuscito a dormire. Non facevo altro che guardare, controllare che la macchina fosse a posto e che stessimo ancora facendo bene".

"Non è successo niente, poi sono riuscito a dormire tre ore e mezza. Mi sono svegliato e dopo 2" mi sono fiondato su internet per vedere come eravamo messi. Onestamente è stata un'esperienza bellissima e me la sono proprio goduta".

Gasly ha anche spiegato di aver trascorso tanti anni nella città di Le Mans, quando ancora era in età scolare, e di aver visto dante 24 Ore da spettatore. Pierre ama la gara di durata e non ha nascosto di voler prendervi parte qualora ci fossero condizioni favorevoli.

"Sono sempre stato un grande fan della 24 Ore di Le Mans. Ho vissuto a Le Mans per 5 anni. Ho studiato là dai 13 ai 18 anni, dunque ho un feeling speciale con la città e sono stato a vedere la gara più e più volte, ma solo come spettatore quando ero più giovane".

"Per me c'è un'atmosfera speciale. Fare la gara online mi ha arrecato eccitazione sebbene stessi guidando dal simulatore di casa. Posso solo immaginare come possa essere correre quella vera. Deve essere incredibile".

"Ovviamente mi piacerebbe correre alla 24 Ore di Le Mans, un giorno, ma ora sono concentrato al 100% sulla F1. Ma se dovesse arrivare un'opportunità e le condizioni dovessero essere buone, di sicuro sarò molto tentato".