Gasly: "La AT01 come la Red Bull? Mai quanto la RP20 con Mercedes"

Appena ha toccato il tracciato la Racing Point ha stupito tutti per la sinistra somiglianza con la Mercedes W10, la monoposto che l'anno passato ha vinto il titolo iridato Piloti e Costruttori in F1 grazie a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. I malumori sono aumentati nel corso delle ultime ore non solo per le forme, ma anche per le prestazioni mostrate dalla RP20, un fulmine nelle mani di Sergio Perez.

Al termine della seconda giornata di test a puntare il dito contro il team di Silverstone è stato Pierre Gasly, risentitosi della domanda fattagli al termine della giornata riguardo la somiglianza - che c'è, impossibile negarlo - tra la sua AlphaTauri e la Red Bull RB15, la monoposto 2019 di Milton Keynes.

La risposta di Gasly è stata eloquente. "Non credo proprio che la AlphaTauri AT01 sembri così simile alla Red Bull quanto la Racing Point RP20 alla Mercedes W10. Noi abbiamo cercato di trovare una filosofia che potesse funzionare sulla nostra monoposto e quando lo facciamo, guardiamo ai team che vanno meglio".

"Credo che la nostra macchina sia un bel passo avanti rispetto all'anno scorso, ma è un'evoluzione della STR14. Non è troppo differente. Credo che la macchina abbia potenziale che dobbiamo esplorare provando diversi assetti e già oggi è stata buona. Abbiamo trovato diverse direzioni rispetto all'anno passato. Speriamo di trovare anche più prestazione".

Spostando l'attenzione completamente sulla AP01, Gasly ha ammesso di aver provato cose lontane dalle sue preferenze. Ma la macchina, specialmente alla mattina, ha avuto un ottimo comportamento e il team sembra aver trovato strade interessanti per lo sviluppo e per esplorare nuove soluzioni in vista dei prossimi test.

"Ci sono cose della macchina che non mi piacciono, ma stiamo ancora esplorandola. Ci sono cose che abbiamo provato oggi che non mi sono piaciute, non mi sentivo a mio agio. Ci sono altre cose che sono state sorprendenti e positive, dunque dobbiamo ancora lavorare. Sappiamo che la macchina è nuova e ci sono diverse cose differenti rispetto all'anno passato. La macchina stamattina mi piaceva, abbiamo trovato buone direzioni per i prossimi giorni".

A far sorridere il francesino del team di Faenza è anche il motore, La Honda ha fatto enormi passi avanti nella sua power unit, ora più potente. Però il team ha bisogno di fare ulteriori chilometri per migliorare l'affidabilità del pacchetto vettura-motore e arrivare a Melbourne pronto per dare battaglia per la zona punti.

"E' ancora troppo presto per farsi un'idea precisa di quanto potremo spingere a livello di motore, ma gli ingegneri mi sembrano piuttosto contenti se compariamo le loro reazioni a quelle di un anno fa, proprio di questi tempi. Abbiamo più potenza. Dunque ora la cosa più importante è fare giri e assicurarci che l'affidabilità sia ok. Spero di poter spingere di più la prossima settimana".

Per concludere, Pierre ha anche sottolineato come - a suo avviso - i test siano troppo corti e si augura che in futuro non vengano ridotti ulteriormente: "Ora che i test hanno 2 giorni in meno è fondamentale massimizzare il tempo che abbiamo. 6 giorni sono davvero pochi. Se compariamo la quantità di test che possiamo fare con quelli che erano a disposizione nel passato, sappiamo che dobbiamo essere più efficienti che possiamo".

"Per noi è davvero impegnativo. Perché dobbiamo fare prove aerodinamiche, con serbatoio pieno e vuoto, provare diversi assetti... Ci sono un sacco di cose da provare e il tempo prima di Melbourne è davvero poco. E' importante fare più giri che possiamo. Non vorrei meno test. Io amo pilotare, specialmente dopo 2 mesi in cui non ho potuto farlo. Mi è mancato tanto. Se potessimo pilotare di più, io sarei molto contento".