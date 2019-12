Gasly: "Con Stroll hai il 50% di possibilità che tutto vada male"

Dalle stelle alle stalle in poche settimane. E' quanto capitato ieri a Pierre Gasly, autore di un secondo posto di grande pregio in Brasile, ma anche bersaglio di Lance Stroll alla prima curva del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1.

Il pilota francese ha visto andare in fumo le sue possibilità di chiudere al sesto posto nel Mondiale pochi secondi dopo il via, quando Stroll lo ha centrato. La conseguenza è stata la seguente: la monoposto di Gasly è carambolata contro la Racing Point di Sergio Perez, perdendo l'ala anteriore. Questo ha costretto Pierre a rientrare subito in pit lane per sostituire il muso rovinato nella collisione con il canadese e il messicano.

Al termine della gara Gasly ha parlato con i suoi connazionali di Canal+, affermando: "Sono disgustato da quello che è accaduto, perché avevamo chiaramente il potenziale per centrare il sesto posto nel Mondiale, ma è andata così. E' frustrante quando accadono cose del genere".

Gasly ha anche chiarito come Stroll abbia tutte le responsabilità dell'accaduto: "Fa schifo. Fa veramente schifo perché avevamo un ottimo passo, avevamo una monoposto buona, abbiamo lavorato bene tutto il fine settimana e quando vedi dov'è finito Sainz e cos'è riuscito a fare Kvyat (nono posto con la seconda Toro Rosso, ndr), capisci di avere veramente potenziale per fare un buon risultato".

"Da quello che ho potuto vedere, Stroll ha semplicemente rovinato tutto. Con Stroll alle spalle c'è un 50% di possibilità che le cose possano andare male. Dà molto fastidio veder rovinata la tua ultima gara della stagione per una collisione alla prima curva della corsa. L'incidente ci ha fatto perdere un giro immediatamente. Per tutta la gara sono stato costretto a sperare in una Safety Car, dando sempre un'occhiata alla classifica".

Informazioni aggiuntive di Jonathan Noble