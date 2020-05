Niki Lauda: ecco tutte le sue monoposto di F1

March 721 1 / 13 Foto di: Giorgio Piola La 721 è stata la seconda March che Lauda aveva guidato: era una monoposto piuttosto particolare disegnata da Robin Her che era facilmente riconoscibile per la curiosa ala anteriore a disco montata sopra al muso. Nel corso della stagione ci furono ben tre diverse configurazioni della 721, ma nessuna delle quali era stata capace di permettere a Lauda di ben figurare per cui l’austriaco lasciò la squadra alla fine della stagione 1972.

BRM P160 2 / 13 Foto di: Giorgio Piola Niki nel 1973 era passato alla British Racing Motors. Alla BRM l’austriaco trovò la monoposto di Tony Southgate del 1971 opportunamente sviluppata: in un anno ebbe modo di guidare la versione C, D ed E. La P160 C fu usata in Argentina e Brasile all’inizio della stagione, la D in Sud Africa e il resto del campionato fu completato con la E.

BRM P160D 3 / 13 Foto di: Giorgio Piola La BRM P160 era spinta da un motore V12 della Casa disegnato da Geoff Johnson che arrivava dopo l’ambizioso 16 cilindri: si trattava di un’unità potente ma poco affidabile. Lauda come migliore risultato ottenne un quinto posto in Belgio, meritandosi l’attenzione di Enzo Ferrari.

Ferrari 312B3: l'evoluzione 4 / 13 Foto di: Giorgio Piola Dopo una stagione 1973 disastrosa con il telaio della 312 B3 realizzato in Inghilterra da Thompson, Ferrari per il 1974 aveva richiamato alla conduzione tecnica Mauro Forghieri, l’ingegnere che era stato destinato ai progetti speciali. Niki Lauda e Clay Regazzoni, arrivati in coppia a Maranello dalla BRM si trovarono una monoposto grezza, ma con molto potenziale.changes to its 312B3 that would change its fortunes.

Ferrari 312B3 5 / 13 Foto di: Giorgio Piola Tanto Lauda che Regazzoni al volante della 312 B3 rivista e corretta con l’ala anteriore a sbalzo e i radiatori nelle fiancate avevano lottato per il titolo mondiale poi andato a Emerson Fittipaldi con la McLaren. Lauda che aveva conquistato ben 9 pole, aveva raccolto due vittorie e tre secondi posti e troppi ritiri per problemi meccanici, mentre Clay Regazzoni meno vincente ma più costantemente a punti ha ottenuto il posto d’onore nel campionato piloti.

Ferrari 312T 6 / 13 Foto di: Giorgio Piola Alla terza gara della stagione 1975, la Ferrari fa debuttare la 312T, la monoposto di Mauro Forghieri dotata del cambio trasversale che permette di contenere le masse all’interno dell’asse posteriore rendendo la Rossa bilanciatissima. Lauda ha interpretato la Rossa in modo magistrale vincendo il suo primo titolo iridato con cinque vittorie e tre podi. La Ferrari era stata in grado di rivincere un titolo dopo un’attesa durata 11 anni.

Ferrari 312T 7 / 13 Foto di: Giorgio Piola Lauda nel 1976 ha continuato la sequenza positiva con la 312T conquistando due vittorie consecutive e un secondo posto nelle prime tre gare. Per il quarto appuntamento in Spagna erano cambiate le regole ed è arrivata la 312T2 priva dell’airbox a periscopio vietato dai regolamenti. Tuttavia, la superiorità della Ferrari sembrava irrefrenabile, con Lauda che ha ottenuto tre vittorie e due podi nei cinque GP successivi.

Ferrari 312T2 8 / 13 Foto di: Giorgio Piola TheLa stagione 1976 per Lauda è stata contrassegnata dall’incidente nel GP di Germania al Nurburgring: Niki aveva perso il controllo al Bergwrk e dopo aver sbattuto contro la roccia la sua 312 T2 si è incendiata. Estratto dall’abitacolo dai piloti che si erano fermati a soccorrerlo, Lauda aveva subito danni ai polmoni e ustioni potenzialmente letali che lo hanno gravemente sfregiato. L’austriaco è tornato miracolosamente nell’abitacolo della Ferrari solo tre gare dopo e ha lottato con James Hunt fino all’ultimo GP del Fuji.

Ferrari 312T2 9 / 13 Foto di: Giorgio Piola Lauda, totalmente ristabilito, tornò a dominare con la Ferrari 312 T2 nel 1977, vincendo il campionato mondiale con tre vittorie e sette podi.

Brabham BT46 10 / 13 Foto di: Giorgio Piola Allettato dallo sponsor Parmalat, Lauda passò alla Brabham per la stagione 1978, ma con la BT46 spinta dal motore 12 cilindri boxer Alfa Romeo non riuscì a sfruttare a dovere l’effetto suolo e vinse solo a Monza nel GP d’Italia.

Brabham BT46B 11 / 13 Foto di: Giorgio Piola In realtà Niki vinse un altro GP nel 1978 con la Brabham BT46B, più nota come la monoposto con il “ventilatore” che serviva ad aspirare l’aria dal retrotreno opportunamente sigillato con delle minigomme, creando un effetto suolo impressionante. Lauda vinse il GP di Svezia arrivando alla bandiera a scacchi con 34 secondi di vantaggio sul suo rivale più vicino, Riccardo Patrese. La Brabham BT46B venne vietata al GP successivo perché i sassi e i detriti che venivano sputati dal ventilatore potevano essere molto pericolosi.

McLaren MP4-1 12 / 13 Foto di: Giorgio Piola Dopo essersi ritirato dalla F1 con due gare d’anticipo dalla fine della stagione 1979, Lauda fu convinto da Ron Dennis a tornare nei GP per la stagione 1982 per correre con la McLaren MP4-1B, la monoposto con il telaio in carbonio con cui fu capace di cnquistare due vittorie.