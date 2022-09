Fotogallery F1 | Lo spettacolo (rovinato) del GP d'Italia a Monza Verstappen ottiene l'ennesima vittoria e lo fa proprio in casa della Ferrari battendo Leclerc, con Russell a podio, ma imperversano le polemiche per la chiusura in regime di Safety Car: riviviamo le emozioni di Monza attraverso le più belle immagini.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 1 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 2 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 3 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36 4 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 5 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 6 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Esteban Ocon, Alpine A522, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 7 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22 8 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 9 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Kevin Magnussen, Haas VF-22 10 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 11 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522 12 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 13 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 14 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 15 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 16 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with George Russell, Mercedes W13 17 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 18 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 19 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 20 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 21 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 22 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Esteban Ocon, Alpine A522 23 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 24 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 25 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 26 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 27 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 28 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 29 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 30 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 31 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36 32 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36 33 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 34 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 35 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 36 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 37 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 38 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 39 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 40 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 41 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22, lotta con Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, alla partenza 42 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 43 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 44 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36 45 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522 46 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 47 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 48 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, si presenta in griglia di partenza 49 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Esteban Ocon, Alpine A522, Nicholas Latifi, Williams FW44, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 50 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522, Nyck de Vries, Williams FW44 51 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522 52 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522 53 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, si dirige in griglia di partenza 54 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Esteban Ocon, Alpine A522 55 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 56 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 57 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 58 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 59 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 60 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Esteban Ocon, Alpine A522, nel giro inaugurale 61 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 62 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images I tifosi osservano la partenza della griglia di partenza 63 / 109 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Nicholas Latifi, Williams FW44, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 64 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, battles with Lance Stroll, Aston Martin AMR22 65 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Mick Schumacher, Haas VF-22 66 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 67 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 68 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75, e Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 69 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, si dirige verso la griglia di partenza 70 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, si avvia verso la griglia di partenza 71 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03. 72 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 73 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, si dirige verso la griglia di partenza 74 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36 75 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522 76 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Safety Car, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 77 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Safety Car, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 78 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Safety Car, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 79 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Safety Car, George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 80 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Safety Car in pista 81 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, primo posto, taglia il traguardo 82 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, primo posto, taglia il traguardo 83 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, lascia i box dopo un pit stop 84 / 109 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 85 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36, Nyck de Vries, Williams FW44, taglia il traguardo 86 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, effettua un pit stop 87 / 109 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 88 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 89 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Nicholas Latifi, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 90 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Nicholas Latifi, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 91 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, nei box 92 / 109 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 93 / 109 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, effettua un pit stop 94 / 109 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 95 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 96 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 97 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 98 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, lotta con Esteban Ocon, Alpine A522 99 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, secondo posto, George Russell, Mercedes AMG, terzo posto, festeggiano sul podio 100 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images I tifosi Ferrari riempiono la pista a fine gara 101 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images I piloti arrivano al Parc Ferme al termine della gara 102 / 109 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images I tifosi si arrampicano sulla recinzione a fine gara 103 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images I tifosi si arrampicano sulla recinzione a fine gara 104 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, primo posto, Charles Leclerc, Ferrari, secondo posto, festeggiano sul podio 105 / 109 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Safety Car, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, primo posto, taglia il traguardo 106 / 109 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Il vincitore della gara Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 107 / 109 Foto di: Red Bull Content Pool Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari, secondo posto, Max Verstappen, Red Bull Racing, primo posto, e George Russell, Mercedes AMG, terzo posto, sul podio 108 / 109 Foto di: Red Bull Content Pool Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari, secondo posto, Max Verstappen, Red Bull Racing, primo posto, George Russell, Mercedes AMG, terzo posto, sul podio 109 / 109 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente F1 | Russell: "Felice del podio, impossibile lottare per vincere" Articolo successivo F1 | Verstappen, primo match point Mondiale a Singapore condividi