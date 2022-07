Fotogallery F1 | Leclerc e la Ferrari mattatori nelle Qualifiche

F1 | Mercedes: la W13 che non ci si aspetta e un grande Hamilton

Dietro al vincitore Verstappen spuntano a sorpresa due frecce d'argento: Hamilton festeggia il 300esimo GP con un secondo posto che vale quanto una vittoria seguito da vicino da Russell. La squadra di Brackley limita a 10 secondi il distacco dalla Red Bull di testa e questo è il dato più significativo del weekend che vale più dei 33 punti conquistati nella classifica Costruttori. Toto Wolff non si lancia in proclami, ma guarda al futuro con realismo, sperando che domenica prossima arrivi una conferma in Ungheria.