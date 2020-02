Scorrimento Lista AlphaTauri AT01 1 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 2 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 3 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 4 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 5 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 6 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 7 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 8 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 9 / 10 Foto di: AlphaTauri AlphaTauri AT01 10 / 10 Foto di: AlphaTauri

L'AlphaTauri ha mostrato al mondo la sua prima creatura: la AT01. La scuderia, che sostituisce nella denominazione e nei colori la Toro Rosso, con uno spettacolo mozzafiato dall'Hangar-7 di Salisburgo, ha presentato non solo la sua nuova monoposto, ma anche la collezione di abbigliamento che sfrutterà lo stesso brand del team di F1.

Per AlphaTauri abbandonata la vecchia colorazione blu elettrico e rosso sostituita dal bianco, blu e argento. La vettura, pur facendo parte della famiglia Red Bull, come da regolamento, non può essere totalmente uguale alla cugina.

La prima differenza che salta subito all'occhio con la RB16 è sicuramente l'assenza del musetto con le "narici". Per il resto una vittoria non troppo rivoluzionaria, visti anche i regolamenti che cambieranno a breve. L'obiettivo per la scuderia con sede a Faenza è quella di portarsi a ridosso dei primi.

