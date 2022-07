Fotogallery F1 | Il bollente GP di Francia vinto da Verstappen

F1 Esclusivo Ricciardo: "Lotto col... fantasma McLaren, ma lo batterò"

Il pilota australiano ammette di patire il non essere competitivo nel confronto con Lando Norris: "Stiamo cercando di capire di cosa si tratta con i tecnici, perché è qualcosa che fa parte del DNA McLaren che si è trasferito dalla macchina dello scorso anno a questa nonostante il cambio delle regole". "Di un fatto sono sicuro: l'anno prossimo sarò in F1 con la McLaren". "Per il COVID sono due anni che non vedo la mia famiglia: è a lungo andare scopri quanto ti manchino i cari".