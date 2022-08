Fotogallery F1 | Gli scatti più belli di un intenso GP di Ungheria

Video F1 | Report Live: Ferrari in vacanza...nell'isola delle occasioni perse

In questo nuovo video di Motorsport.com, commentiamo e analizziamo il Gran Premio d'Ungheria rispondendo alle vostre domande. La Formula 1 va in vacanza con Ferrari protagonista in negativo del weekend magiaro: quanto è "dura" vedere Verstappen con il mondiale in valigia?