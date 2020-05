Vettel: un anno in Ferrari pensando solo a se stesso

La terza legge di Newton, alias terzo principio della dinamica, dice che ad ogni azione corrisponde un’azione uguale e contraria.

Potrebbe essere applicabile anche alla vicenda della separazione (postdatata a fine campionato 2020 – sempre che si riesca a correre –, scadenza naturale del contratto in essere) tra la Ferrari e Sebastian Vettel.

L’azione è appunto il dirsi addio. La reazione potrebbe essere che a questo punto Seb si metterà a ragionare solo per se stesso, senza più vincoli e obblighi nei confronti della squadra, fatti salvi quelli, logici, relativi alla sicurezza, al buon senso e al rispetto di un minimo di forma.

In sintesi: la “pax ferrarista” che si provava a fissare, per evitare che il tedesco e Charles Leclerc arrivassero alle situazioni-limite che abbiamo visto nel 2019, potrebbe essere tramontata ancora prima di vedere la luce.

Se Seb fosse rimasto, sarebbe stato infatti inevitabile che prendesse corpo o che fosse, alla peggio, imposta. Adesso, invece, è molto più complicato attuarla e le scintille tra i due futuri ex compagni sono da mettere in conto.

Di sicuro l‘avranno calcolato i dirigenti di Maranello nel momento in cui hanno deciso di non assecondare le condizioni di Vettel. Ma non è una scelta esente da rischi: potrebbero crearsi situazioni difficilmente controllabili.

Ad ogni modo, adesso ognuno per sé e Dio per tutti: Leclerc ha la strada più che mai spianata davanti a sé, Vettel non ha più nulla da perdere e avrà una motivazione extra per cercare di stare davanti al compagno e di verificare se è ancora – cosa che tanti dubitano – un pilota da titolo. Nello sport spesso si dà il meglio quando si è con le spalle al muro e all’epilogo di un’esperienza.

Related video