Formula 1, Maldonado: "Vittoria GP di Spagna? Exploit bugiardo"

Pastor Maldonado, in un modo o nell'altro, è stato capace di lasciare un segno in Formula 1. L'apice della carriera del venezuelano è stato senza ombra di dubbio il Gran Premio di Spagna del 2012, vinto in maniera perentoria davanti alla Ferrari di Fernando Alonso ed alla Lotus di Kimi Raikkonen.

L'approdo in Lotus non è esattamente andato come Pastor sperava, e le difficoltà del team hanno prodotto una fine anticipata della carriera in Formula 1 di Maldonado.

In questa intervista, il pilota si racconta a tutto campo: dagli esordi in kart all'arrivo nel nostro paese, passando per i primi successi in monoposto, l'approdo in Formula 1 e l'esperienza a Le Mans. E su Sebastian Vettel sembra avere le idee chiare.